Richard Carapaz recibe un importante premio en el Tour de Francia

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz volvió a ser protagonista en el Tour de Francia 2026.

El corredor del EF Education-EasyPost fue reconocido como el más combativo de la jornada y subió al podio para recoger el galardón después de una etapa 10 en la que fue uno de los ciclistas más ofensivos del día, en el recorrido entre Aurillac y Le Lioran, de 166,6 kilómetros.

Más noticias:

Richard Carapaz y un ataque memorable en el Tour de Francia

Durante la etapa, Carapaz animó la carrera con varios ataques en la montaña. Su ofensiva más importante ocurrió en el ascenso al Puy Mary, donde logró coronar con una ventaja de 20 segundos sobre el pelotón. A pesar de su actitud agresiva durante buena parte del recorrido, fue alcanzado por el esloveno Tadej Pogacar en el Col de Pertus, justo antes de que Pogacar lanzara su ataque definitivo hacia la victoria.

Pogacar se impuso en esta jornada, logrando su victoria número 24 en el Tour de Francia y ampliando su ventaja en la clasificación general, mientras busca un posible quinto título.

En esta etapa, otros corredores como Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y Juan Ayuso también cedieron tiempo.

Premio a la combatividad

Al final, la organización de la carrera reconoció el esfuerzo y el espectáculo brindado por ‘Richie’. El ecuatoriano se subió al podio para recibir el premio a la combatividad, un reconocimiento que se entrega al ciclista más combativo de cada etapa.

“Richie se la jugó a todo o nada hoy. ¡Qué viaje!”, publicó en reconocimiento su equipo el EF Education-EasyPost.

Logros destacados de Carapaz en el Tour

Aparte del reconocimiento del día, Carapaz escribió un nuevo capítulo en su historia dentro de la carrera más importante del ciclismo mundial.

El premio a la combatividad se suma a otros logros destacados del ecuatoriano en el Tour de Francia. En la edición de 2024, conquistó la clasificación de la montaña y ganó la etapa 17. Además, vistió el maillot amarillo de líder, una camiseta que también ha portado en las otras dos grandes vueltas del ciclismo: el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Otro gran hito llegó en 2021, cuando terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia, compartiendo el podio con Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, quienes nuevamente son protagonistas en esta edición.

Clasificación y próximos desafíos

La destacada actuación de Carapaz también tuvo recompensa en la clasificación de la montaña. Finalizó undécimo en la etapa, sumando ocho puntos y ascendiendo al tercer lugar con 19 unidades, detrás de Vingegaard (27) y del líder Pogacar (40). Además, escaló del puesto 23 al 18 en la clasificación general, a 17 minutos y 43 segundos del liderato.

La undécima etapa será mayoritariamente llana, aunque incluirá dos puertos de cuarta categoría que volverán a repartir puntos para los escaladores. Sin duda, Richard Carapaz sigue demostrando su calidad y determinación en cada etapa del Tour de Francia.