Carapaz brilla en Tour de Francia y acecha al líder de montaña

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz disputó la décima etapa del Tour de Francia con el EF Education – Easypost y logró terminar en el podio de la jornada. La ‘Locomotora del Carchi’ finalizó en el undécimo puesto y se puso en la tercera posición dentro de la clasificación de montaña.

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La décima etapa de Richard Carapaz en el Tour de Francia

Este martes 14 de julio del 2024, el tricolor recorrió 166,6 kilómetros en un trayecto que partió desde la localidad de Aurillac hasta la estación de esquí de Le Lorian. La etapa alta y media montaña con siete puertos y la posibilidad de hacer hasta 10 puntos.

Quien se llevó la mayor cantidad de unidades fue el esloveno Tadej Pogacar, líder de la tabla general y, también, de la clasificación de montaña. Este consiguió llegar a 40 puntos dentro de la categoría de los mejores escaladores.

Carapaz consiguió sumar ocho puntos en los puertos de montaña y ascender a la tercera posición, dentro de esa categoría, al llegar a 19 unidades. Quien divide a Pogacar de Carapaz es Jonas Vigegaard, quien lleva 27.

¿Cómo fue la etapa 10 del Tour de Francia y cómo queda Richard Carapaz en la tabla general?

La etapa 10 también se la llevó Tadej Pogacar, quien cronometró 3 horas, 58 minutos y ocho segundos en su recorrido. Carapaz quedó en la undécima posición, a dos minutos y 29 segundos del líder.

En la décima ronda del Tour, Pogacar, además, ingresó con 32 segundos de ventaja de su escolta Remco Evenepoel. El ecuatoriano lideró la carrera hasta los últimos 200 metros del puerto de montaña final, cuando fue superado por el líder y se produjo su descenso.

Dentro de la tabla general, el esloveno encabeza con un total de 36 horas, 15 minutos y dos segundos. Por su parte, Carapaz consiguió ascender hacia la decimoctava posición, desde la vigesimotercera, y está a 17 minutos con 43 segundos de la punta.

¿Cómo será la etapa de 11 del Tour de Francia?

La etapa 11 del Tour de Francia se llevará a cabo durante el miércoles 15 de julio del 2026 y será completamente llana y con un diseño ideal para velocistas. Abarcará 161,3 kilómetros desde Vichy hasta Nevers.

Dado su trazado, la nueva competencia no contará con grandes subidas, sin embargo, habrán dos puertos de montaña, en los que Carapaz podrá sumar. Estos serán de cuarta categoría y únicamente repartirán un punto a quien pase primero por estos.