Richard Carapaz en la etapa 13 del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz, corredor ecuatoriano del EF Education-EasyPost en el Tour de Francia, afronta la etapa 13 de este viernes 17 de julio del 2026. La ‘Locomotora del Carchi’ se ubica en el tercer lugar de la clasificación de la montaña.

La etapa 13 recorrerá 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort. Este trazado combina largos tramos llanos, pero con un puerto de primera categoría en los km finales. El cierre es favorable para los velocistas.

En la carrera también continúa el ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien busca destacarse en alguna escapada y pelear por una victoria de etapa en la segunda mitad de la ronda francesa.

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El Tour de Francia

El Tour sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, quien mantiene el maillot amarillo y llega como favorito para conservar el primer lugar en la clasificación general.

Carapaz llega motivado tras superar sin inconvenientes la etapa 12, marcada por una caída masiva a 500 metros de la meta. El ecuatoriano finalizó en el puesto 66, pero la neutralización de tiempos evitó modificaciones en la clasificación general, donde permanece en el puesto 18.

La clasificación de la montaña

Además, Carapaz continúa tercero en la clasificación de la montaña con 19 puntos, manteniéndose en la pelea por ese objetivo. La etapa 12 fue ganada por el belga Tim Merlier, mientras que el colombiano Fernando Gaviria tuvo que abandonar la competencia tras sufrir una fractura de clavícula a consecuencia del accidente.

La etapa 14 del Tour de Francia

Tras la jornada de este viernes, el Tour afrontará una de sus etapas más exigentes. El sábado 18 de julio se disputará la etapa 14 entre Mulhouse y Le Markstein, con 155,3 kilómetros de recorrido montañoso. Para Carapaz será una oportunidad de sumar más puntos en la clasificación de la montaña, mientras que Cepeda también intentará aprovechar el terreno para buscar protagonismo.

Estrategia del líder

Pogacar señaló que administrará esfuerzos durante la etapa 13 para llegar con mayor frescura al decisivo recorrido del sábado. El líder del Tour destacó la dureza del trazado del fin de semana y celebró haber vestido por 61.ª ocasión el maillot amarillo, un récord personal en su carrera.

Con información de EFE