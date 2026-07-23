Richard Carapaz y sus 25 victorias como ciclista profesional

Richard Carapaz volvió a levantar el puño derecho en señal de victoria y a aplaudir mientras cruzaba la meta de la etapa 18 del Tour de Francia 2026, este 23 de julio. Con ese gesto tan suyo celebró una nueva exhibición de coraje y determinación, incrementando su legado y alimentando aún más su leyenda en el ciclismo mundial.
El ecuatoriano, de 33 años, conquistó su segunda victoria de etapa en el Tour de Francia, después del triunfo que consiguió en la edición de 2024, y reafirmó su condición como uno de los grandes referentes del ciclismo latinoamericano.
De hecho, con nueve victorias de etapa en las tres grandes vueltas —Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España—, Carapaz se convirtió en el ciclista latinoamericano con más triunfos parciales en la historia de estas prestigiosas competencias. Superó así a leyendas como Lucho Herrera, Nairo Quintana y otras.
Con su característico espíritu aguerrido, a falta de unos 3 kilómetros para la meta, ‘Rihie’ lanzó un tremendo ataque, dejó atrás a sus cinco rivales de la fuga y volvió a subirse a lo más alto del podio. Ya suma 25 victorias como profesional.
“Ha sido un día especial. Volver a ganar aquí en el Tour nos ha costado mucho, mucho. Una etapa muy bonita que se la dedico a mi familia”, dijo la ‘Locomotora del Carchi’ tras el triunfo.
Richard Carapaz es el ciclista ecuatoriano más destacado de la historia y entre sus victorias están la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el primer lugar del Giro de Italia 2019 y sus victorias de etapa en las grandes vueltas.
‘Richie’ tiene un palmarés muy rico. El carchense ha ganado con el Movistar Team (2016-2019), el Ineos Grenadiers (2020-2022) y desde el 2023 también con el EF Education-EasyPost.
Carapaz nació en El Carmelo, provincia del Carchi, el 29 de mayo de 1993. Tiene 33 años.
La clasificación de la montaña está entre sus objetivos en el Tour de Francia 2026. Ya fue el rey de la montaña en el 2024 y ahora buscar repetirlo. Está tercero en esa clasificación.
Richard Carapaz ya estuvo cinco veces en el Tour de Francia. Fue el primer ecuatoriano en correrla en el 2020.
Su mejor posición fue el histórico tercer lugar del 2021.