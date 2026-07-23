Richard Carapaz y sus 25 victorias como ciclista profesional

Richard Carapaz volvió a levantar el puño derecho en señal de victoria y a aplaudir mientras cruzaba la meta de la etapa 18 del Tour de Francia 2026, este 23 de julio. Con ese gesto tan suyo celebró una nueva exhibición de coraje y determinación, incrementando su legado y alimentando aún más su leyenda en el ciclismo mundial.

El ecuatoriano, de 33 años, conquistó su segunda victoria de etapa en el Tour de Francia, después del triunfo que consiguió en la edición de 2024, y reafirmó su condición como uno de los grandes referentes del ciclismo latinoamericano.

De hecho, con nueve victorias de etapa en las tres grandes vueltas —Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España—, Carapaz se convirtió en el ciclista latinoamericano con más triunfos parciales en la historia de estas prestigiosas competencias. Superó así a leyendas como Lucho Herrera, Nairo Quintana y otras.

Con su característico espíritu aguerrido, a falta de unos 3 kilómetros para la meta, ‘Rihie’ lanzó un tremendo ataque, dejó atrás a sus cinco rivales de la fuga y volvió a subirse a lo más alto del podio. Ya suma 25 victorias como profesional.

“Ha sido un día especial. Volver a ganar aquí en el Tour nos ha costado mucho, mucho. Una etapa muy bonita que se la dedico a mi familia”, dijo la ‘Locomotora del Carchi’ tras el triunfo.

Richard Carapaz es el ciclista ecuatoriano más destacado de la historia y entre sus victorias están la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el primer lugar del Giro de Italia 2019 y sus victorias de etapa en las grandes vueltas.

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Richard Carapaz edad

‘Richie’ tiene un palmarés muy rico. El carchense ha ganado con el Movistar Team (2016-2019), el Ineos Grenadiers (2020-2022) y desde el 2023 también con el EF Education-EasyPost.

Carapaz nació en El Carmelo, provincia del Carchi, el 29 de mayo de 1993. Tiene 33 años.

Las victorias de Richard Carapaz

Etapa 2 de la Vuelta Asturias (28 de abril del 2018) Vuelta Asturias (29 de abril del 2018). Etapa 8 del Giro de Italia (12 de mayo del 2018) Etapa 2 de la Vuelta Asturias (4 de mayo del 2019) Vuelta Asturias (5 de mayo del 2019) Etapa 4 del Giro de Italia (14 de mayo del 2019) Etapa 14 del Giro de Italia (25 de mayo del 2019) Giro de Italia (2 de junio del 2019) Etapa 3 del Tour de Polonia (7 de agosto del 2020) Etapa 5 del Tour de Suiza (10 de junio del 2021) Tour de Suiza (13 de junio del 2021) Oro en la prueba de ruta de Tokio 2020 (24 de julio del 2021) Campeón Nacional de Ecuador en contrarreloj (18 de febrero del 2022) Etapa 6 de la Volta Ciclista a Catalunya (26 de marzo del 2022) Etapa 2 de La Vuelta ciclista a España (1 de septiembre del 2022) Etapa 14 de La Vuelta ciclista a España (3 de septiembre del 2022) Etapa 20 de La Vuelta ciclista a España (10 de septiembre del 2022) Campeón Nacional de Ecuador en ruta (12 de febrero del 2023) Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (30 de mayo del 2023) Contrarreloj individual del Campeonato Nacional de Ecuador (1 de febrero del 2024) Etapa 5 del Tour Colombia (10 de febrero del 2024) Etapa 4 del Tour de Romandía (27 de abril del 2024) Etapa 17 del Tour de Francia (17 de julio del 2024) Etapa 11 del Giro de Italia (21 de mayo del 2025) Etapa 18 del Tour de Francia (23 de julio del 2026)

Richard Carapaz fue el ‘Rey de la Montaña’ y ganó tres etapas en la Vuelta a España 2022 con el Ineos. Foto: EFE

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano que ganó la medalla de oro en Tokio 2020. Foto: Archivo / EFE

Richard Carapaz festeja el triunfo de la etapa 11 del Giro de Italia el 21 de mayo del 2025.

Carapaz Tour de Francia

La clasificación de la montaña está entre sus objetivos en el Tour de Francia 2026. Ya fue el rey de la montaña en el 2024 y ahora buscar repetirlo. Está tercero en esa clasificación.

Richard Carapaz ya estuvo cinco veces en el Tour de Francia. Fue el primer ecuatoriano en correrla en el 2020.

Su mejor posición fue el histórico tercer lugar del 2021.

Richard Carapaz es el actual campeón nacional de Ecuador. En el podio, en el Nacional realizado el 12 de febrero del 2023, lo acompañaron los primos Alexander (izq.) y Jefferson Cepeda. Foto: @EFprocycling

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