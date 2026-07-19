Richard Carapaz acecha el top 10 del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz tuvo nuevamente este domingo 19 de julio de 2026 una destacada presentación en la etapa 15 del Tour de Francia, en la que sumó un punto para el premio de montaña y escaló tres puestos en la clasificación general.

Richard Carapaz escala en la clasificación general

Richard Carapaz conservó el tercer lugar del premio de la montaña del Tour de Francia al acumular 39 puntos luego de 15 etapas, en las que también fue reconocido en dos ocasiones con el premio al más combativo.

El podio de la montaña lo comanda Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) con 52 unidades. En segundo lugar aparece el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) con 45 y en cuarto el británico Thomas Pidcock (Q36.5) con 28.

En la etapa de este domingo, ganada por Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), el pedalista ecuatoriano terminó en el puesto 12 a 2 min 51 s del belga. Se consolidó como el segundo mejor latinoamericano de la jornada, por detrás del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), quien fue tercero.

En la clasificación general, el ecuatoriano escaló tres puestos, pasando del 15 al 12 con un tiempo total de 56 h 03 min 39 s. Está a 22 min 08 s de Pogačar, el líder en solitario que se perfila como el virtual ganador de este Tour.

El esloveno se vio favorecido por el abandono del danés Jonas Vingegaard tras sufrir una aparatosa caída a 20 kilómetros de la meta, en la que también se vio involucrado el mexicano Del Toro, quien logró recuperarse para finalmente subir al podio de la etapa.

¿Cómo fue la etapa 15 del Tour de Francia?

La etapa 15 del Tour de Francia cubrió un trayecto de 183.9 kilómetros entre Champagnole y el Plateau de Solaison. El recorrido inició con un terreno relativamente llano que dio paso a una serie de ascensos progresivos, estructurando una jornada de alta montaña que sometió a los ciclistas a un esfuerzo constante.

La primera mitad presentó dificultades moderadas como la Côte des Rousses, útil para establecer el ritmo de carrera. Sin embargo, el perfil cambió tras pasar la mitad del trayecto, donde las pendientes incrementaron su porcentaje de inclinación y comenzaron a seleccionar a los competidores en el pelotón.

El Col de la Croisette destacó en la parte central con una subida de 4.6 kilómetros al 11.2% de pendiente media. Esta inclinación continua alteró la dinámica de la prueba, obligando a los favoritos a medir sus fuerzas y ofreciendo al espectador una muestra clara del desgaste físico en el ascenso.

Tras superar la Côte du Mont, los corredores afrontaron la subida final al Plateau de Solaison, un puerto catalogado fuera de categoría. Este tramo definitivo constó de 11.3 kilómetros con un desnivel medio del 9%, lo que redujo drásticamente la velocidad de marcha y definió a los ganadores de la jornada.

Clasificación etapa 15

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 04h 23′ 09” 2 Tadej Pogačar UAE Team Emirates XRG 04h 23′ 09” 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 04h 23′ 15” + 00h 00′ 06” 4 Paul Seixas Decathlon AG2R La Mondiale 04h 24′ 07” + 00h 00′ 58” 5 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 04h 24′ 07” + 00h 00′ 58” 6 Lenny Martinez Bahrain Victorious 04h 25′ 06” + 00h 01′ 57” 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 04h 25′ 06” + 00h 01′ 57” 8 Juan Ayuso Lidl-Trek 04h 25′ 09” + 00h 02′ 00” 9 Adam Yates UAE Team Emirates XRG 04h 25′ 09” + 00h 02′ 00” 10 Quinn Simmons Lidl-Trek 04h 25′ 25” + 00h 02′ 16” 11 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 04h 25′ 31” + 00h 02′ 22” 12 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 04h 26′ 00” + 00h 02′ 51” 13 Thomas Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 04h 26′ 03” + 00h 02′ 54” 14 Jordan Jegat TotalEnergies 04h 26′ 26” + 00h 03′ 17” 15 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 04h 27′ 31” + 00h 04′ 22”

Clasificación general

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates XRG 55h 41′ 31” 2 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 55h 46′ 31” + 00h 05′ 00” 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 55h 47′ 29” + 00h 05′ 58” 4 Paul Seixas Decathlon AG2R La Mondiale 55h 47′ 54” + 00h 06′ 23” 5 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 55h 48′ 19” + 00h 06′ 48” 6 Juan Ayuso Lidl-Trek 55h 48′ 59” + 00h 07′ 28” 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 55h 51′ 09” + 00h 09′ 38” 8 Lenny Martinez Bahrain Victorious 55h 51′ 59” + 00h 10′ 28” 9 Thomas Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 55h 52′ 50” + 00h 11′ 19” 10 Jordan Jegat TotalEnergies 56h 00′ 57” + 00h 19′ 26” 11 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 56h 03′ 15” + 00h 21′ 44” 12 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 56h 03′ 39” + 00h 22′ 08” 13 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 56h 03′ 40” + 00h 22′ 09” 14 Adam Yates UAE Team Emirates XRG 56h 05′ 43” + 00h 24′ 12” 15 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 56h 06′ 13” + 00h 24′ 42”

Clasificación de la montaña

Pos. Ciclista Equipo Puntos 1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates XRG 52 2 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 45 3 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 39 4 Thomas Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 28 5 Paul Seixas Decathlon AG2R La Mondiale 24

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