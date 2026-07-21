Tres etapas decidirán la lucha de Carapaz por la montaña del Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 entra en su semana más exigente, con tres etapas de montaña que definirán el destino de Richard Carapaz. Estas jornadas serán determinantes en su lucha por el maillot de lunares rojos, clasificación de la montaña en la que actualmente ocupa el tercer lugar.

Los recorridos incluyen dos llegadas en el icónico Alpe d’Huez, lo que añade un nivel extra de emoción al desafío de la ‘Locomotora del Carchi’.

Carapaz y las etapas restantes del Tour de Francia

De las cinco etapas que quedan, tres son de montaña y dos son llanas. La llegada final se llevará a cabo en los Campos Elíseos de París. Las etapas 18, 19 y 20 ofrecen el escenario para que Carapaz busque una victoria o sume los puntos para escalar aún más en la clasificación de la montaña.

Etapa 18: Orcières-Merlette, 185,2 km, desnivel acumulado de 3 944 metros.

Orcières-Merlette, 185,2 km, desnivel acumulado de 3 944 metros. Etapa 19: Alpe d’Huez (ruta tradicional), 127,9 km, desnivel acumulado de 3 572 metros.

Alpe d’Huez (ruta tradicional), 127,9 km, desnivel acumulado de 3 572 metros. Etapa 20: Alpe d‘Huez (Col de Sarenne), 170,9 km, desnivel acumulado de 5 624 metros.

El doble ascenso al Alpe d’Huez es un rasgo notable del Tour de Francia, ya que no ocurría desde 1979. Esta situación genera una expectativa emocionante entre los aficionados y expertos del ciclismo.

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Opciones de victoria para Carapaz

A pesar de estar en tercer lugar con 39 puntos, Richard Carapaz aún tiene opciones matemáticas para ganar la clasificación de la montaña. El líder actual es Tadej Pogačar con 70 puntos, seguido por Valentin Paret-Peintre con 45 puntos. Para que Carapaz tenga éxito, deberá evitar que Pogačar sume más puntos en los puertos más difíciles.

La estrategia será clave en estas etapas decisivas. Si Carapaz se une a las fugas y logra coronar primero los puertos puntuables, podría cambiar el rumbo de la clasificación. Con tres etapas montañosas por delante, la lucha por el maillot se intensifica.

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Próximas etapas del Tour

A continuación se presentan las fechas y detalles relevantes:

Etapa 17: Miércoles 22 de julio, salida desde Chambéry, distancia de 174,7 km. / Llana

Miércoles 22 de julio, salida desde Chambéry, distancia de 174,7 km. / Llana Etapa 18: Jueves 23 de julio, salida desde Voiron, llegada a Orcières-Merlette. / Montaña

Jueves 23 de julio, salida desde Voiron, llegada a Orcières-Merlette. / Etapa 19: Viernes 24 de julio, salida desde Brecha, llegada al Alpe d‘Huez. / Montaña

Viernes 24 de julio, salida desde Brecha, llegada al Alpe d‘Huez. / Etapa 20: Sábado 25 de julio, salida desde Le Bourg-d’Oisans, llegada al Alpe d‘Huez. / Montaña

Sábado 25 de julio, salida desde Le Bourg-d’Oisans, llegada al Alpe d‘Huez. / Etapa 21: Domingo 26 de julio Thoiry › París (133 km) / Llana

La etapa reina del Tour de Francia, programada para el sábado, promete ser una de las más exigentes y podría decidir al ganador del maillot de lunares.

La clasificación general

En la clasificación general, el líder es Pogačar, con más de cuatro minutos de ventaja sobre su perseguidor, el belga Remco Evenepoel. Richard Carapaz ocupa el puesto 12, a 25:45 del líder, y mantiene opciones reales de pelear por un lugar dentro del top 10.

El también ecuatoriano Jefferson Cepeda, del Movistar Team, se ubica en el puesto 90, a 3:19:24 del líder.