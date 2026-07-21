Tres etapas decidirán la lucha de Carapaz por la montaña del Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 entra en su semana más exigente, con tres etapas de montaña que definirán el destino de Richard Carapaz. Estas jornadas serán determinantes en su lucha por el maillot de lunares rojos, clasificación de la montaña en la que actualmente ocupa el tercer lugar.
Los recorridos incluyen dos llegadas en el icónico Alpe d’Huez, lo que añade un nivel extra de emoción al desafío de la ‘Locomotora del Carchi’.
De las cinco etapas que quedan, tres son de montaña y dos son llanas. La llegada final se llevará a cabo en los Campos Elíseos de París. Las etapas 18, 19 y 20 ofrecen el escenario para que Carapaz busque una victoria o sume los puntos para escalar aún más en la clasificación de la montaña.
El doble ascenso al Alpe d’Huez es un rasgo notable del Tour de Francia, ya que no ocurría desde 1979. Esta situación genera una expectativa emocionante entre los aficionados y expertos del ciclismo.
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A pesar de estar en tercer lugar con 39 puntos, Richard Carapaz aún tiene opciones matemáticas para ganar la clasificación de la montaña. El líder actual es Tadej Pogačar con 70 puntos, seguido por Valentin Paret-Peintre con 45 puntos. Para que Carapaz tenga éxito, deberá evitar que Pogačar sume más puntos en los puertos más difíciles.
La estrategia será clave en estas etapas decisivas. Si Carapaz se une a las fugas y logra coronar primero los puertos puntuables, podría cambiar el rumbo de la clasificación. Con tres etapas montañosas por delante, la lucha por el maillot se intensifica.
A continuación se presentan las fechas y detalles relevantes:
La etapa reina del Tour de Francia, programada para el sábado, promete ser una de las más exigentes y podría decidir al ganador del maillot de lunares.
En la clasificación general, el líder es Pogačar, con más de cuatro minutos de ventaja sobre su perseguidor, el belga Remco Evenepoel. Richard Carapaz ocupa el puesto 12, a 25:45 del líder, y mantiene opciones reales de pelear por un lugar dentro del top 10.
El también ecuatoriano Jefferson Cepeda, del Movistar Team, se ubica en el puesto 90, a 3:19:24 del líder.