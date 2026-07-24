Richard Carapaz es el nuevo líder de la montaña en el Tour de Francia 2026

Richard Carapaz sigue firmando una brillante recta final en el Tour de Francia 2026. Después de conquistar la etapa 18, el ecuatoriano volvió a ser protagonista este viernes 24 de julio al convertirse en el nuevo líder de la clasificación de la montaña.

Gracias a su actuación en la etapa 19, la ‘Locomotora del Carchi’ sumó 28 puntos y desplazó del primer lugar al francés Valentin Paret-Peintre y al esloveno Tadej Pogačar, líder de la clasificación general.

Con este resultado, Carapaz vestirá el prestigioso maillot de lunares en la penúltima etapa del Tour.

Una etapa ideal para los escaladores

La etapa 19 presentó un recorrido de 128 kilómetros entre Gap y Alpe d‘Huez, con cerca de 3.500 metros de desnivel acumulado.

El trazado incluyó exigentes ascensos como el Col Bayard (4,7 km al 7,2%) y, especialmente, el Col du Noyer (7,2 km al 8,5%), donde se repartieron buena parte de los puntos para la clasificación de la montaña.

En total, la jornada otorgó 40 puntos para esta clasificación.

Carapaz comenzó el día en el tercer puesto, con 63 puntos, pero volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores escaladores del pelotón mundial.

Su protagonismo en los principales puertos le permitió sumar 28 unidades, suficientes para asumir el liderato de la montaña.

Así quedó la clasificación de la montaña

Tras la etapa 19, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost): 91 puntos.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates): 90 puntos.

Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): 84 puntos.

La etapa que definirá al Rey de la Montaña

El gran reto para Carapaz llegará este sábado 25 de julio.

El ecuatoriano defenderá el maillot de lunares en la etapa 20, considerada una de las jornadas más duras de toda la edición 2026 del Tour de Francia.

La penúltima etapa repartirá 70 puntos para la clasificación de la montaña, por lo que prácticamente definirá al ganador del prestigioso jersey que distingue al mejor escalador de la carrera.

Si logra conservar el liderato, Carapaz conquistará por segunda ocasión en su carrera el maillot de la montaña del Tour de Francia, un reconocimiento que ya obtuvo en la edición de 2024.