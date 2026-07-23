Richard Carapaz, el latinoamericano más ganador de las grandes vueltas

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) se convirtió este jueves 23 de julio de 2026 en el ciclista latinoamericano con más victorias en las tres grandes vueltas, superando a otras leyendas de este deporte en esta parte del mundo.

Richard Carapaz domina las grandes vueltas

Richard Carapaz se impuso en la etapa 18 del Tour de Francia. Este triunfo lo impulsó al top 10 de la clasificación general, lo afianzó en la tercera casilla de los puntos de la montaña y le dio el premio al más combativo.

Pero eso no es todo para el deportista de 33 años de edad. El ecuatoriano se convirtió en el ciclista latinoamericano con más victorias en las tres grandes vueltas que contemplan el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia.

En el Giro logró cuatro victorias (2018, 2019 (2) y 2025), con el adicional de que en ese glorioso 2019 se coronó como el ganador de la general. En la Vuelta logró tres (2022) y en el Tour dos (2024 y 2026).

Detrás del ecuatoriano se encolumna Nairo Quintana con ocho victorias repartidas en tres en el Giro y Tour y dos en la Vuelta. Su palmarés se completa con el primer lugar en la competencia italiana en 2014 y en la española en 2016.

El también colombiano Luis Alberto Herrera ganó ocho etapas, divididas en tres del Tour y Giro y dos de la Vuelta. En 1987 se adjudicó la Vuelta a España. Lo más alto que logró en Italia fue el octavo puesto en 1992 y en Francia un quinto lugar en 1987.

Carapaz cumplió el objetivo de una etapa

Richard Carapaz afirmó en una entrevista con ESPN que esta victoria “ha costado mucho” y recordó que lo había intentado en varias ocasiones en esta edición, quedándose en la puerta de subirse a lo más alto del podio.

“Ha sido un día especial; volver a ganar en el Tour es algo que ha costado mucho. Ha sido una etapa muy bonita; se la dedico a mi familia. Creo que al final lo más grato para mí es saber que el trabajo que hago puede ser recompensado con victorias como esta”, dijo el ciclista del EF.

“Habíamos intentado la victoria varias veces, pero nos había sido imposible llegar. Ha sido un día duro, había que estar atento a todos los cortes, ser muy listo, pero me he metido en el ataque decisivo y se ha creado un grupo numeroso”, señaló el ecuatoriano.

“Sabía que la última subida era dura y que me iba muy bien; he esperado la distancia adecuada para mí, he atacado dos veces y al final me he podido imponer”, indicó.

Carapaz recordó su victoria hace dos años en la estación también de los Alpes de Super Dévoluy y señaló que “cada día está más difícil ganar en el Tour”.

“Con el equipo sabíamos que veníamos a por alguna etapa y ganarla ha sido muy especial. Es muy grande poder disfrutar de algo por lo que veníamos en las últimas semanas. Es un alivio para el equipo”, destacó.

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