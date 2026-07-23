Richard Carapaz entra al top 10 del Tour de Francia: ¿puede ganar el maillot de la montaña?

Richard Carapaz volvió a escribir una página dorada en el ciclismo ecuatoriano. El corredor del EF Education-EasyPost conquistó este jueves 23 de julio la etapa 18 del Tour de Francia 2026, una de las jornadas más exigentes de la carrera, y dio un salto importante tanto en la clasificación general como en la lucha por el maillot de la montaña.

La ‘Locomotora del Carchi’ cruzó la meta con un tiempo de 4:26:21, logrando su primera victoria de etapa en esta edición del Tour y la novena en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

Carapaz ya está entre los 10 mejores del Tour

Gracias a su brillante actuación, el ecuatoriano ascendió del puesto 12 al décimo lugar de la clasificación general.

Ahora mantiene una ventaja superior a los tres minutos sobre su inmediato perseguidor, Yannis Voisard, mientras que la diferencia con el líder Tadej Pogačar continúa siendo de 21 minutos.

Aunque la pelea por el título parece prácticamente definida, Carapaz aún tiene objetivos importantes por cumplir en esta edición del Tour.

Richard Carapaz celebra la victoria en la etapa 18 del Tour de Francia 2026.

Una etapa hecha para los escaladores

La etapa 18 marcó el inicio del exigente tríptico alpino del Tour de Francia.

Los ciclistas afrontaron 185 kilómetros y 3.820 metros de desnivel acumulado, en un recorrido diseñado para los especialistas en montaña.

La jornada comenzó con el encadenado de la Côte d‘Engins (11,4 km al 5,4%) y la Côte de Monteynard (9,7 km al 5%), dos ascensos que favorecieron la formación de la fuga.

El desenlace llegó con la subida final a Orcières-Merlette (7,1 km al 6,7%), donde Carapaz lanzó el ataque definitivo para quedarse con la victoria.

¿Puede Richard Carapaz ganar el maillot de la montaña?

La respuesta es sí.

Con los puntos sumados en la etapa 18, el ecuatoriano se mantiene en la pelea por el prestigioso maillot de lunares, premio que ya conquistó en el Tour de Francia 2024.

A falta de tres etapas para el final de la carrera, la clasificación de la montaña está muy ajustada:

Tadej Pogačar: 70 puntos.

Valentin Paret-Peintre: 69 puntos.

Richard Carapaz: 64 puntos.

Todo apunta a que el ganador se definirá entre estos tres corredores.

Las etapas que decidirán al Rey de la Montaña

Las dos próximas jornadas serán determinantes para la clasificación de la montaña.

La etapa 19, entre Gap y Alpe d’Huez, y la etapa 20, entre Le Bourg-d‘Oisans y Alpe d’Huez, incluirán varios puertos puntuables y repartirán la mayor cantidad de unidades.

La jornada 19 otorgará 40 puntos, mientras que la etapa 20 distribuirá 70 puntos. En cambio, la última etapa del Tour apenas entregará cuatro unidades, por lo que el nuevo Rey de la Montaña prácticamente quedará definido durante el intenso fin de semana en los Alpes.

Carapaz llega en un gran momento de forma y, tras su victoria de etapa, dependerá de su rendimiento en las dos jornadas de alta montaña para intentar conquistar, por segunda vez en su carrera, el maillot de lunares del Tour de Francia.