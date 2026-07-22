Richard Carapaz suma en la etapa 17 y sigue en pelea por la montaña

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz completó la etapa 17 del Tour de Francia, este 22 de julio del 2026.

Esta jornada, con 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron, presentó un recorrido favorable para los velocistas y fue ganada por Jasper Philipsen. Sin embargo, Carapaz tiene la mirada puesta en las exigentes etapas de montaña que se avecinan.

Los dos objetivos de Richard Carapaz en el Tour

Tras la etapa 17, Richard Carapaz ocupa el puesto 12 en la clasificación general. En esta recta final del Tour, ‘Richie’ se plantea dos objetivos claros. Uno es ingresar al top 10 de la general y otro escalar posiciones en la clasificación de la montaña, donde se encuentra en tercer lugar. Con 40 puntos acumulados, está detrás del líder Tadej Pogačar (70) y del francés Valentin Paret-Peintre (46).

En la general, el también tricolor Jefferson Cepeda del Movistar está en el casillero 105 a 3:39:07 horas.

La etapa 17 del Tour de Francia

Jasper Philipsen ganó la etapa 17 del Tour de Francia tras imponerse en el esprint de un grupo de 25 fugados que llegó con amplia ventaja. El belga sumó su undécima victoria en la carrera. Tadej Pogačar mantiene el liderato general antes de las tres últimas etapas de montaña.

Recorrido de las próximas etapas

Etapa 18: Jueves 23 de julio, salida desde Voiron, llegada a Orcières-Merlette. / Montaña

Jueves 23 de julio, salida desde Voiron, llegada a Orcières-Merlette. / Montaña Etapa 19: Viernes 24 de julio, salida desde Brecha, llegada al Alpe d‘Huez. / Montaña

Viernes 24 de julio, salida desde Brecha, llegada al Alpe d‘Huez. / Montaña Etapa 20: Sábado 25 de julio, salida desde Le Bourg-d’Oisans, llegada al Alpe d‘Huez. / Montaña

Sábado 25 de julio, salida desde Le Bourg-d’Oisans, llegada al Alpe d‘Huez. / Montaña Etapa 21: Domingo 26 de julio, Thoiry › París (133 km) / Llana

Análisis de la etapa 16

En la contrarreloj de la etapa 16, Richard Carapaz finalizó en el puesto 41, a cuatro minutos del ganador Remco Evenepoel. A pesar de este resultado, el ecuatoriano mantuvo su duodécima posición en la clasificación general, a 25:45 del líder Tadej Pogačar.

Expectativas para las etapas de montaña

A medida que se acercan las etapas decisivas, Carapaz buscará aprovechar su habilidad en montaña. Este terreno es su favorito y representa una oportunidad para recuperar posiciones y cerrar con fuerza el Tour de Francia 2026.

Los triunfos de Carapaz como profesional

Richard Carapaz suma 24 victorias como ciclista profesional, incluyendo hitos históricos como el Giro de Italia 2019 y el oro olímpico en Tokio 2020. El ecuatoriano volvió a celebrar en el Giro de Italia 2025 al ganar la etapa 11, seis años después de su último triunfo parcial en la ‘Corsa Rosa’. Su palmarés incluye victorias en Giro, Tour, Vuelta y campeonatos nacionales.