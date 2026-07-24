Richard Carapaz se juega el maillot de la montaña en el mítico Alpe d’Huez

El ecuatoriano Richard Carapaz, tercero en la clasificación de la montaña del Tour de Francia, se enfrenta este viernes 24 de julio de 2026 a una etapa decisiva. ‘Richie’, quien ganó en la víspera la etapa 18, está en plena lucha por la clasificación de la montaña, donde el líder se distingue con el maillot de lunares rojos.

Las etapas 19 (viernes) y 20 (sábado), que terminan en el emblemático Alpe d‘Huez, son clave para su objetivo de convertirse nuevamente en el ’Rey de la Montaña‘, un logro que alcanzó en 2024.

Richard Carapaz frente al Alpe d’Huez

Las 21 curvas del Alpe d‘Huez, junto con el ambiente festivo y el griterío de los aficionados al borde de la carretera, crean un escenario explosivo. Este viernes en la etapa 19, los ciclistas ascenderán por primera vez en esta edición por su vertiente más clásica.

Los 127,9 kilómetros entre Gap y Alpe d’Huez rinden homenaje a una cima que no se visitaba desde hace cuatro años. Además, tendrá un protagonismo especial, ya que al día siguiente será nuevamente escenario de meta, aunque por una vertiente diferente.

La segunda etapa del tríptico alpino pondrá a prueba la legendaria ascensión al Alpe d‘Huez: 13,8 kilómetros con una pendiente media del 8,1 %. Este puerto ha ganado un lugar en la historia del Tour tanto por su exigencia como por el ambiente que lo rodea.

Historia del Alpe d’Huez

El Alpe d‘Huez se ascendió por primera vez en 1952 y ocupa un lugar privilegiado en los libros de historia del Tour. La curva número 7, conocida como la Curva de los Neerlandeses, simboliza mejor que ninguna otra el ambiente festivo que se vive aquí. En sus rampas, distribuidas a lo largo de las 21 curvas —cada una bautizada con el nombre de un ciclista destacado— se han escrito algunas de las mayores gestas del ciclismo. Aquí se han ganado Tours y también se han perdido.

Para esta primera visita, el pelotón afrontará una etapa sin tregua. Desde Gap, ascenderá el Col de Bayard (4,7 km al 7,2 %), seguido por el Col du Noyer (7,2 km al 8,5 %). Luego recorrerá un tramo de unos 50 kilómetros por el valle hasta llegar al Col d’Ornon (5,4 km al 6,4 %). El descenso conduce a Bourg-d‘Oisans, al pie del Alpe d’Huez, donde comenzará la subida final acumulando cerca de 3 500 metros de desnivel positivo según la agencia EFE.

Una jornada decisiva

Aparte del prestigio que implica conquistar una victoria en el Alpe d‘Huez, la clasificación de la montaña vivirá una jornada crucial. Esto sucede a solo dos días de la llegada a París y justo antes de la etapa reina que finalizará nuevamente en esta mítica montaña.

Carapaz y la clasificación de la montaña

En la clasificación general, Tadej Pogačar es el líder absoluto. Richard Carapaz ocupa el décimo lugar, pero la mayor expectativa para el ciclista carchense está en la clasificación de la montaña, donde marcha tercero, a solo seis puntos de Pogačar, quien también lidera esa disputa.

La clasificación de la montaña está así:

Tadej Pogačar: 70 puntos. Valentin Paret-Peintre: 69 puntos. Richard Carapaz: 64 puntos.

La etapa 19 repartirá 40 puntos para la clasificación de la montaña, mientras que la etapa 20 otorgará 70. En cambio, la última jornada del Tour apenas entregará cuatro unidades, por lo que el nuevo Rey de la Montaña prácticamente quedará definido durante el exigente fin de semana en los Alpes.

Etapa 19: Gap – Alpe d’Huez (127,9 km)

Salida: 14:00 (12:00 GMT)

Llegada prevista: 17:34 (15:34 GMT)

Puertos de montaña:

– Col de Bayard (2.ª categoría), a 123,1 km de la meta.

– Col du Noyer (1.ª categoría), a 102,7 km de la meta.

– Col d’Ornon (2.ª categoría), a 28,7 km de la meta.

– Alpe d’Huez (categoría Especial), a meta.