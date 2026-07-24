Richard Carapaz recuerda su medalla de oro olímpica en plena batalla por la montaña del Tour de Francia

El ecuatoriano Richard Carapaz celebra cinco años de su histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 durante la etapa 19 del Tour de Francia, este 24 de julio de 2026.

La ‘Locomotora del Carchi’ conquistó la medalla de oro en la prueba de ruta olímpica el 24 de julio de 2021. Ese triunfo se convirtió en una de las mayores gestas de la historia del deporte ecuatoriano.

Richard Carapaz y la medalla de oro en Tokio 2020+1

Carapaz hizo historia al ganar la medalla de oro en ciclismo de ruta. Lanzó un ataque a 22 kilómetros de la meta y completó una actuación memorable. Se convirtió en el primer ciclista latinoamericano en ganar el oro olímpico en esta especialidad. Jhonatan Narváez fue un apoyo clave durante la competencia. La medalla de plata fue para el belga Wout van Aert y el bronce para el esloveno Tadej Pogačar.

Consolidación en el ciclismo mundial

Con este triunfo, Carapaz consiguió la tercera medalla olímpica de Ecuador (hasta ese momento).

Este viernes 24 de julio del 2026, Richard Carapaz afronta la decisiva etapa 19 del Tour de Francia con el objetivo de acercarse al maillot de la montaña.

Desafíos en el Tour de Francia

Tras ganar la etapa 18, ocupa el tercer lugar en esa clasificación, con 64 puntos. Está por detrás de Valentin Paret-Peintre (69) y del líder Tadej Pogačar (70). El recorrido incluye cuatro puertos de montaña y cerca de 3 500 metros de desnivel acumulado. Con 40 puntos en juego este viernes y otros 70 disponibles en la etapa 20, el fin de semana será determinante para definir al Rey de la Montaña.

Victorias que marcan una carrera

Carapaz alcanzó las 25 victorias como ciclista profesional tras imponerse en la etapa 18 del Tour de Francia 2026. A sus 33 años, logró su segunda victoria parcial en el Tour. Se convirtió en el ciclista latinoamericano con más triunfos de etapa en las tres grandes vueltas, con nueve victorias. Superó a figuras como Lucho Herrera y Nairo Quintana.

Un legado imborrable

En su palmarés destacan el Giro de Italia 2019, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y múltiples triunfos con Movistar, Ineos Grenadiers y EF Education-EasyPost.