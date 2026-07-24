Richard Carapaz criticó la actitud de un ciclista tras la etapa 19 del Tour de Francia

Richard Carapaz vivió una jornada casi perfecta en la etapa 19 del Tour de Francia 2026. El ecuatoriano terminó tercero, asumió el liderato de la clasificación de la montaña y se enfundó el prestigioso maillot de lunares.

Sin embargo, no todo fue celebración para la ‘Locomotora del Carchi’.

Al finalizar la etapa, el ciclista del EF Education-EasyPost expresó su molestia por una maniobra del francés Lenny Martínez, quien terminó segundo, al considerar que actuó de manera irrespetuosa en el tramo final de la competencia.

“Fue un poco descortés”

En declaraciones concedidas a Eurosport, Carapaz explicó el motivo de su enojo y aseguró que la acción de Martínez fue innecesaria.

“Sí estaba molesto al final porque Lenny me cortó una curva. Creo que fue un poco descortés. Al final, para mí no cambiaba nada terminar segundo o tercero, pero hay cosas que se deben respetar. Por eso estaba muy enfadado con él. Al inicio no colaboraba y después viene y te corta en una curva,”, afirmó.

Durante la transmisión televisiva también se pudo observar al ecuatoriano realizando gestos de reclamo una vez cruzó la línea de meta.

🎙️ El cabreo de Carapaz en @Eurosport_ES con Lenny Martínez: "Me ha cortado al final en la curva, ha sido descortés. Hay cosas que no se respetan"#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/X1J7HwcgdN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 24, 2026

Elogios para Tadej Pogačar

Más allá de la polémica con Martínez, Carapaz reconoció el enorme nivel mostrado por Tadej Pogačar, quien lanzó un ataque decisivo en los kilómetros finales para quedarse con la victoria de etapa.

“Sabíamos que Pogačar venía por detrás como una moto. Intenté atacar varias veces para ganar, pero no fue suficiente. Estoy muy contento con el jersey de la montaña. Aún queda un camino largo hasta París y lo intentaré”, señaló.

El ecuatoriano explicó que intentó seguir el ritmo del líder del Tour, aunque finalmente no pudo responder al cambio de velocidad del esloveno.

“Ya teníamos mucho desgaste en las piernas. Intenté seguirlo, pero hizo un cambio de ritmo muy fuerte y fue imposible. Me quedé sin fuerzas e intenté llegar a la meta como pude”, comentó.

Carapaz defenderá el maillot de lunares

Pese a quedarse a las puertas de una nueva victoria de etapa, Carapaz cerró una jornada histórica.

El ecuatoriano sumó los puntos necesarios para convertirse en el nuevo líder de la clasificación de la montaña, superando a Tadej Pogačar y Valentin Paret-Peintre.

Este sábado afrontará la exigente etapa 20, donde defenderá el maillot de lunares en una jornada decisiva que repartirá la mayor cantidad de puntos para la clasificación de la montaña.

Si logra conservar el liderato, Richard Carapaz conquistará por segunda vez en su carrera el título de Rey de la Montaña del Tour de Francia.