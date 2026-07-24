Richard Carapaz, el más combativo y Rey de la Montaña del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz volvió a ser reconocido como el ciclista más combativo de la etapa, un premio que ya había recibido en este Tour de Francia 2026.

Este galardón distingue al corredor que demuestra mayor iniciativa, esfuerzo y protagonismo durante la jornada.

En esta edición, la ‘Locomotora del Carchi’ logró esta distinción en las etapas 10, 14, 18 y 19. Además, asumió el liderato en la clasificación de la montaña.

Richard Carapaz y la emoción en el podio del Tour de Francia

Cuando subió al podio tras la etapa 19, el ecuatoriano se mostró emocionado y sonriente. Con los brazos en alto, saludó a los aficionados y recibió su trofeo por la combatividad. Además, fue reconocido como líder de la clasificación de la montaña.

Liderato y maillot de lunares rojos

Después de la etapa 19, Carapaz asumió el liderato de la montaña. Subió nuevamente al podio para recibir el maillot de lunares rojos. Con esta camiseta, afrontará la exigente etapa 20, otra jornada de alta montaña donde deberá defender su condición de líder.

Un aniversario significativo

Este reconocimiento a la combatividad llegó en el quinto aniversario de su histórica victoria olímpica en Tokio 2020. El 24 de julio de 2021, Carapaz hizo historia al ganar la prueba de ruta y convertirse en el primer latinoamericano en conquistar el oro olímpico en esta especialidad.

Una lucha constante por la victoria

En la etapa 19, Richard Carapaz terminó tercero en el mítico Alpe d’Huez. A pesar de luchar por la victoria hasta los kilómetros finales, Tadej Pogačar se impuso en la llegada. Con 91 puntos, ‘Richie’ supera al esloveno por una unidad y defenderá el maillot de lunares rojos en la etapa 20.

¿Cuándo compite Richard Carapaz?

El Tour de Francia entra en su fin de semana final. El sábado 25 de julio se disputará la etapa 20, una jornada de montaña entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez (170,9 km), que será clave para la defensa del liderato de la clasificación de la montaña que ostenta Richard Carapaz.

El domingo concluirá la carrera con la etapa 21 en París, con un recorrido llano favorable para los velocistas. La última jornada se disputará entre Thoiry y París (133 km).

El legado de Richard Carapaz

La ‘Locomotora del Carchi’ busca repetir el título de Rey de la Montaña que conquistó en 2024. Además, continúa ampliando su legado como uno de los grandes referentes del ciclismo mundial. Su palmarés incluye el Giro de Italia 2019 y múltiples victorias profesionales en las grandes vueltas.

Cinco años desde Tokio

Richard Carapaz celebra cinco años desde su histórica medalla de oro olímpica mientras enfrenta un nuevo desafío en el Tour de Francia 2026. Tras ganar la etapa 18 del Tour, ahora pelea por consolidarse como el Rey de la Montaña y reafirmar su lugar como el ciclista ecuatoriano más destacado de la historia.