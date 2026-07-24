Richard Carapaz sigue escalando en el Tour de Francia: así está la clasificación general

Richard Carapaz continúa siendo uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia 2026. El ciclista ecuatoriano volvió a firmar una destacada actuación este viernes 24 de julio al finalizar tercero en la etapa 19, resultado que le permitió ascender dos posiciones en la clasificación general.

La ‘Locomotora del Carchi’ estuvo muy cerca de conseguir su segunda victoria consecutiva de etapa, pero en el tramo final fue superado por Tadej Pogačar, quien lanzó un poderoso ataque para quedarse con el triunfo.

El esloveno cruzó la meta con un tiempo de 3:17:57, seguido por Lenny Martínez, mientras que Carapaz completó el podio a solo nueve segundos del ganador.

Carapaz ya es octavo en la clasificación general

Gracias a este nuevo podio, el ecuatoriano ascendió del décimo al octavo lugar de la clasificación general.

Carapaz registra un tiempo acumulado de 68:14:15, a 21 minutos del líder de la competencia, cuando restan apenas dos etapas para el final del Tour.

Con ese margen, todo apunta a que el corredor del EF Education-EasyPost finalizará la carrera entre los diez mejores ciclistas de la edición 2026.

Así está el ‘top 10’ del Tour de Francia

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 7:11.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 9:42.

8. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a 21:00.

También defenderá el maillot de la montaña

Aunque no logró quedarse con la victoria de etapa, Carapaz cerró una jornada perfecta.

El ecuatoriano asumió el liderato de la clasificación de la montaña, gracias a los puntos obtenidos durante la etapa.

Así quedó la clasificación:

Richard Carapaz: 91 puntos.

Tadej Pogačar: 90 puntos.

Valentin Paret-Peintre: 84 puntos.

Este sábado, en la exigente etapa 20, el ecuatoriano lucirá el prestigioso maillot de lunares e intentará defender el liderato para conquistar, por segunda vez en su carrera, el título de Rey de la Montaña del Tour de Francia.

El ciclista más combativo del Tour

La actuación de Carapaz también fue reconocida por la organización del Tour de Francia.

El ecuatoriano recibió, por cuarta ocasión en esta edición, el premio al ciclista más combativo, un reconocimiento que distingue al corredor con mayor protagonismo ofensivo durante la etapa.

Ningún otro ciclista ha obtenido este galardón tantas veces en el Tour de Francia 2026, una muestra del protagonismo que ha tenido la ‘Locomotora del Carchi’ durante la última semana de competencia.