Richard Carapaz ganó la etapa 20 del Tour de Francia 2026, la jornada con más exigencia de la competencia. El recorrido abarcó 170,9 kilómetros con un desnivel acumulado de 5 600 metros. La salida se dio a las 04:00 de la mañana desde Le Bourg-d‘Oisans y finalizó en Alpe d’Huez cerca de las 10:00 de Ecuador.

Richard Carapaz, el gigante de las montañas de la etapa 20 del Tour de Francia

Este sábado 25 de julio, ‘Richie’ defendía el maillot de lunares rojos por liderar la Montaña. El ecuatoriano tuvo una mañana soñada: consiguió ser el rey de esta competencia y ganó la etapa 20, la reina de todas.

El ecuatoriano se mostró fuerte desde el inicio, liderando el pelotón principal. A falta de 20 kilómetros, parecía que perdía fuerza y daba espacio al estadounidense Kuss.

Sin embargo, en los últimos cuatro kilómetros todo cambió; la ‘Locomotora’ mostró un mayor esfuerzo y, tras una caída de su rival, se apoderó del primer lugar. Los metros finales fueron de concentración y dominio.

Carapaz: ‘Este Tour es algo soñado, me lo merezco’

Tras cruzar la línea de meta, Carapaz compartió sus sensaciones:

“He sufrido los últimos cuatro kilómetros, fue durísimo. Al final para mí esto ha sido hermoso. Ganar aquí con un jersey conmemorativo, me lo merezco mucho. Este Tour ha sido algo soñado. Estoy muy contento”, comentó. Además, destacó el apoyo recibido durante la competencia desde Ecuador y de la gente en Francia.

“Esta es la victoria más hermosa de mi carrera, era una etapa brutal. Estoy feliz de haberlo conseguido además con el maillot de la montaña. Me ha permitido demostrar que estoy hecho para esto”, dijo el ciclista del EF.

Caparaz señaló que comenzó a creer en la victoria de etapa cuando llegaron con una buena ventaja al pie del puerto de Sarenne.

“Al principio no he querido colaborar con los otros escapados porque sabía que sería muy duro, un ascenso de media hora y luego el último tramo hasta la meta. Sabía que si me mantenía concentrado podía ganar”, aseguró. EFE

Con esta victoria, Carapaz suma dos triunfos en el Tour de Francia 2026: ya lo hizo en la etapa 18, el juesves 23 de julio de 2026, como lo informó EL COMERCIO. La etapa 18 culminó en Les Trois Vallées, mientras que la etapa 20 presentó un desafío aún mayor.

El Rey de la Montaña

Con su victoria en la etapa 20, Carapaz acumula 156 puntos en la clasificación de montaña, asegurando el maillot de lunares rojos por segunda vez en su trayectoria.

Carapaz consiguió una ventaja considerable sobre sus competidores. La etapa 20 otorgó 65 puntos.

1. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost): 156 puntos

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates): 100 puntos

3. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): 99 puntos

El ciclista más combativo

En la etapa anterior, Carapaz alcanzó el liderato de montaña con 91 puntos, superando a Pogačar. En esta última etapa, defendió su maillot con éxito y aumentó su ventaja.

La ‘Locomotora del Carchi’ fue reconocida como ciclista más combativo en cuatro ocasiones durante este Tour (etapas 10, 14, 18 y 19).

Clasificación general y futuro del Tour

Carapaz se mantiene en el octavo lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026. La tabla la lidera Tadej Pogačar, con un tiempo de 72h 53′ 44”. Richard tiene un diferencia exacta de 20 minutos: 73h 13′ 44”.

La etapa final se disputará el domingo 26 de julio y será un recorrido llano de más de 80 kilómetros hasta llegar a París, ideal para velocistas. Esta última jornada no afectará la clasificación de montaña ni el título de Carapaz.

Palmarés de Richard Carapaz en el Tour de Francia

Etapa 18: ganador

Etapa 20: ganador

Rey de la Montaña: confirmado

Posición en clasificación general: octavo lugar

Ciclista más combativo: 4 ocasiones (etapas 10, 14, 18, 19)

Esto se suma a sus históricas victorias en el Giro de Italia en 2019 y la medalla de oro olímpica en Tokio 2020. Con esta victoria en 2026, repite su logro como Rey de la Montaña en el Tour de Francia.

❓ ¿Cuál fue la ubicación exacta del punto de partida y llegada de la etapa 20 que Richard Carapaz ganó en el Tour 2026?

La etapa 20 tuvo su salida en Le Bourg-d’Oisans a las 04:00 de la mañana ecuatoriana y finalizó en Alpe d’Huez, con 170,9 kilómetros y 5 600 metros de desnivel acumulado.

Ambas localidades están ubicadas en los Alpes franceses, región legendaria en el ciclismo de montaña donde se definen los grandes campeones.

❓ ¿En qué ubicación geográfica culminó la etapa 18 que Richard Carapaz también ganó durante este Tour 2026?

La etapa 18 del Tour 2026, ganada por Carapaz el jueves 23 de julio, culminó en Les Trois Vallées, ubicada en los Alpes franceses.

Les Trois Vallées es una estación de esquí emblemática en los Alpes que genera ascensos brutales, perfectos para que escaladores de la talla de Carapaz demostraran su dominio.

❓ ¿Hacia cuál ciudad europea se dirige la etapa final del Tour de Francia 2026 que se disputará el 26 de julio?

La etapa 21, final del Tour, es un recorrido plano de más de 80 kilómetros que conecta hacia París, la capital francesa.

Esta última jornada es ideal para velocistas sin montaña que escalar, marcando la conclusión de las tres semanas de competencia en Île-de-France.

❓ ¿En qué puerto montañoso ubicado en los Alpes franceses Carapaz demostró su mayor fortaleza durante los últimos tramos de la etapa 20?

Richard Carapaz mostró su mayor esfuerzo en el puerto de Sarenne, donde en los últimos cuatro kilómetros realizó una aceleración decisiva que le permitió tomar el primer lugar.

El Col de Sarenne es uno de los puertos más icónicos de los Alpes con sus veintiuna curvas de herradura, donde Carapaz demostró una estrategia táctica perfecta en los metros finales.

❓ ¿En qué posición geográfica general se mantiene Carapaz en la clasificación del Tour de Francia 2026 tras su victoria en la etapa 20?

Richard Carapaz se mantiene en el octavo lugar de la clasificación general con un tiempo de 73h 13′ 44”, tan solo 20 minutos por debajo del líder Tadej Pogačar.

A pesar de ser especialista en montaña, Carapaz ha mantenido una posición competitiva en la general, demostrando su versatilidad como ciclista completo.