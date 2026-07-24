¿Qué significa el maillot de lunares rojos del Tour de Francia que viste Richard Carapaz?

Desde este sábado 25 de julio, Richard Carapaz competirá con el emblemático maillot de lunares rojos en la penúltima etapa del Tour de Francia 2026.

El ecuatoriano se ganó el derecho a vestir este jersey tras convertirse en el líder de la clasificación de la montaña, un reconocimiento reservado para los mejores escaladores de la carrera.

Pero, ¿qué significa realmente portar el maillot de lunares y por qué es uno de los premios más importantes del ciclismo?

¿Qué significa el maillot de lunares rojos?

El maillot de lunares rojos identifica al líder de la clasificación de la montaña del Tour de Francia.

Para conseguirlo, un ciclista debe sumar más puntos que sus rivales en los puertos de montaña distribuidos a lo largo de las diferentes etapas.

Cuanto más exigente es el ascenso, mayor es la cantidad de puntos que reparte.

Vestir este jersey significa que, hasta ese momento de la competencia, el corredor ha sido el mejor escalador del Tour.

Además, quien lo porta es reconocido como el “Rey de la Montaña” (King of the Mountains o KOM), uno de los títulos más prestigiosos del ciclismo profesional.

¿Por qué es tan importante este maillot?

El maillot de lunares es considerado el segundo reconocimiento más importante del Tour de Francia, solo por detrás del maillot amarillo que identifica al líder de la clasificación general.

Para los escaladores, incluso puede representar el mayor objetivo deportivo de toda la temporada.

Su prestigio radica en que el Tour de Francia es la carrera más importante del ciclismo mundial.

Cada edición reúne a los mejores corredores del planeta, recorre algunas de las montañas más icónicas de Europa —como los Alpes y los Pirineos— y es seguida por millones de espectadores en todo el mundo.

Por ello, conquistar la clasificación de la montaña convierte automáticamente al ganador en uno de los mejores escaladores de su generación.

El logro de Richard Carapaz

Carapaz ya sabe lo que significa conquistar este reconocimiento.

En 2024 se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar el maillot de lunares del Tour de Francia, un hito histórico para el deporte nacional.

Ahora, en la edición 2026, vuelve a liderar la clasificación de la montaña y está a dos etapas de repetir la hazaña.

Si logra conservar el liderato hasta París, sumará su segundo título de Rey de la Montaña en el Tour.

Carapaz puede igualar un récord latinoamericano

A lo largo de la historia, solo cinco ciclistas latinoamericanos han conquistado la clasificación de la montaña del Tour de Francia:

Luis “Lucho” Herrera (COL)

Santiago Botero (COL)

Mauricio Soler (COL)

Nairo Quintana (COL)

Richard Carapaz (ECU)

Todos ellos lo consiguieron una sola vez, con excepción de Luis Herrera, quien ganó el maillot de lunares en dos ediciones.

Si Richard Carapaz mantiene el liderato hasta el final del Tour de Francia 2026, igualará el récord del colombiano y se convertirá en el segundo latinoamericano de la historia en conquistar dos veces la clasificación de la montaña de la carrera más importante del ciclismo mundial.