Richard Carapaz, entre los ciclistas que más dinero ganaron en el Tour de Francia 2026

Richard Carapaz cerró una de las mejores actuaciones de su carrera en el Tour de Francia 2026. Además de conquistar dos etapas, ganar por segunda vez la clasificación de la montaña y ser elegido como el ciclista más combativo de la edición, el ecuatoriano también obtuvo una importante recompensa económica.
Según el balance oficial de premios del Tour de Francia, la ‘Locomotora del Carchi’ fue el cuarto ciclista que más dinero ganó durante la competencia, únicamente por detrás del campeón Tadej Pogačar, el belga Remco Evenepoel y el mexicano Isaac del Toro.
En total, Carapaz recibió aproximadamente 117.000 dólares (103.000 euros), producto de los distintos premios obtenidos a lo largo de las tres semanas de competencia.
Los ingresos del ecuatoriano se construyeron gracias a sus destacados resultados durante el Tour.
Entre los premios obtenidos figuran:
La suma de todos estos incentivos permitió que el ecuatoriano finalizara entre los corredores con mayores ganancias económicas de la edición 2026.
Aunque los premios se consiguen gracias al rendimiento individual de cada corredor, en el ciclismo profesional existe una tradición ampliamente extendida.
El dinero obtenido durante las carreras suele repartirse entre todos los integrantes del equipo, incluidos compañeros, directores deportivos, mecánicos, masajistas y demás miembros del personal que forman parte de la estructura del conjunto.
En el caso de Carapaz, estos montos tampoco contemplan posibles bonificaciones adicionales establecidas por EF Education-EasyPost en su contrato por objetivos deportivos o resultados alcanzados.
El gran dominador también fue el que más dinero recibió.
Tadej Pogačar, ganador de su quinto Tour de Francia, acumuló cerca de 698.000 dólares (612.000 euros), impulsado por el premio de la clasificación general, sus cinco victorias de etapa y los días que vistió el maillot amarillo.
El belga Remco Evenepoel terminó segundo en ganancias con aproximadamente 283.000 dólares (248.600 euros), mientras que el mexicano Isaac del Toro ocupó la tercera posición con cerca de 176.000 dólares (154.500 euros).
|Posición
|Ciclista
|Premio aproximado
|1.
|Tadej Pogačar
|698.000 dólares
|2.
|Remco Evenepoel
|283.000 dólares
|3.
|Isaac del Toro
|176.000 dólares
|4.
|Richard Carapaz
|117.000 dólares
|5.
|Paul Seixas
|116.000 dólares
En total, el Tour de Francia repartió 2,7 millones de dólares (2,4 millones de euros) en premios entre todas las clasificaciones, etapas y reconocimientos especiales, confirmando una vez más que el rendimiento deportivo también se traduce en importantes ingresos económicos.
Richard Carapaz recibió aproximadamente 117.000 dólares (103.000 euros), gracias a sus dos victorias de etapa, el título de Rey de la Montaña, el premio al Supercombativo y otros incentivos.
El ecuatoriano acumuló premios por ganar dos etapas, conquistar la clasificación de la montaña, vestir el maillot de lunares, finalizar octavo en la clasificación general y recibir varios reconocimientos individuales.
El esloveno Tadej Pogačar encabezó la lista con aproximadamente 698.000 dólares, tras conquistar la clasificación general y cinco etapas.
No. Aunque los premios se obtienen de forma individual, es habitual que los corredores repartan una parte del dinero con sus compañeros de equipo y el personal técnico, como mecánicos, auxiliares y masajistas.
El vencedor de la clasificación general recibe 500.000 euros, a los que se suman los premios obtenidos por victorias de etapa, días con el maillot amarillo y otras clasificaciones.