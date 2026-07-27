Richard Carapaz, entre los ciclistas que más dinero ganaron en el Tour de Francia 2026

Richard Carapaz cerró una de las mejores actuaciones de su carrera en el Tour de Francia 2026. Además de conquistar dos etapas, ganar por segunda vez la clasificación de la montaña y ser elegido como el ciclista más combativo de la edición, el ecuatoriano también obtuvo una importante recompensa económica.

Según el balance oficial de premios del Tour de Francia, la ‘Locomotora del Carchi’ fue el cuarto ciclista que más dinero ganó durante la competencia, únicamente por detrás del campeón Tadej Pogačar, el belga Remco Evenepoel y el mexicano Isaac del Toro.

En total, Carapaz recibió aproximadamente 117.000 dólares (103.000 euros), producto de los distintos premios obtenidos a lo largo de las tres semanas de competencia.

¿Cómo consiguió Richard Carapaz ese premio?

Los ingresos del ecuatoriano se construyeron gracias a sus destacados resultados durante el Tour.

Entre los premios obtenidos figuran:

Ganador de la clasificación de la montaña (Rey de la Montaña): 25.000 euros (≈ 28.500 dólares).

Portar el maillot de lunares durante dos días: 600 euros (≈ 680 dólares).

Octavo lugar en la clasificación general: 7.600 euros (≈ 8.700 dólares).

Dos victorias de etapa: 22.000 euros (≈ 25.100 dólares).

Premio al ciclista más combativo en cuatro etapas: 8.000 euros (≈ 9.100 dólares).

Premio al Supercombativo del Tour: 20.000 euros (≈ 22.800 dólares).

Bonificaciones por coronar puertos de montaña y otros resultados parciales: 19.800 euros (≈ 22.600 dólares).

La suma de todos estos incentivos permitió que el ecuatoriano finalizara entre los corredores con mayores ganancias económicas de la edición 2026.

Richard Carapaz con el premio del Rey de la Montaña del Tour de Francia 2026. • Foto: Agencia EFE.

Los premios no son solo para el ciclista

Aunque los premios se consiguen gracias al rendimiento individual de cada corredor, en el ciclismo profesional existe una tradición ampliamente extendida.

El dinero obtenido durante las carreras suele repartirse entre todos los integrantes del equipo, incluidos compañeros, directores deportivos, mecánicos, masajistas y demás miembros del personal que forman parte de la estructura del conjunto.

En el caso de Carapaz, estos montos tampoco contemplan posibles bonificaciones adicionales establecidas por EF Education-EasyPost en su contrato por objetivos deportivos o resultados alcanzados.

Los ciclistas que más dinero ganaron en el Tour de Francia 2026

El gran dominador también fue el que más dinero recibió.

Tadej Pogačar, ganador de su quinto Tour de Francia, acumuló cerca de 698.000 dólares (612.000 euros), impulsado por el premio de la clasificación general, sus cinco victorias de etapa y los días que vistió el maillot amarillo.

El belga Remco Evenepoel terminó segundo en ganancias con aproximadamente 283.000 dólares (248.600 euros), mientras que el mexicano Isaac del Toro ocupó la tercera posición con cerca de 176.000 dólares (154.500 euros).

Los cinco ciclistas con mayores premios económicos

Posición Ciclista Premio aproximado 1. Tadej Pogačar 698.000 dólares 2. Remco Evenepoel 283.000 dólares 3. Isaac del Toro 176.000 dólares 4. Richard Carapaz 117.000 dólares 5. Paul Seixas 116.000 dólares

En total, el Tour de Francia repartió 2,7 millones de dólares (2,4 millones de euros) en premios entre todas las clasificaciones, etapas y reconocimientos especiales, confirmando una vez más que el rendimiento deportivo también se traduce en importantes ingresos económicos.

Tadej Pogacar (izq.), Isaac del Toro, Richard Carapaz y Mads Pedersen. • Foto: Agencia EFE.