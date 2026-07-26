¡Orgullo ecuatoriano! Richard Carapaz sella un histórico Tour de Francia

Richard Carapaz cerró su participación en el Tour de Francia 2026 con logros históricos. El ciclista ecuatoriano se consagró como Rey de la Montaña, ganó dos etapas y fue elegido el supercombativo de la competencia. Con estas victorias, alcanzó 10 etapas ganadas en grandes vueltas, convirtiéndose en el latinoamericano más ganador de todos los tiempos.

La etapa 21 cerró el Tour de Francia

La competencia de ciclismo más importante del mundo: el Tour de Francia, llegó a su final este domingo 26 de julio de 2026 con la etapa 21.

La etapa 21 del Tour de Francia 2026 se disputó entre Thoiry y Los Campos Elíseos de París. El recorrido fue reducido a 89 kilómetros debido a los incendios que amenazan Francia, manteniéndose Montmartre como punto culminante con un kilómetro al 6,5% sobre adoquines.

Esta última etapa la ganó el neerlandés Mathieu van der Poel con un tiempo de 01h 58′ 49”. Richard Carapaz se ubicó en el puesto 39, a un minuto y 33 segundos del líder. La ubicación no comprometió su extraordinaria participación en el Tour.

Ganadores del Tour de Francia

Estos fueron los ganadores de las distintas clasificaciones en el Tour de Francia:

Clasificación General (maillot amarillo): El esoloveno Tadej Pogačar con 73h 56′ 26”

(maillot amarillo): El esoloveno Tadej Pogačar con 73h 56′ 26” Clasificación de la Montaña (maillot de lunares rojos): Richard Carapaz con 156 puntos

(maillot de lunares rojos): Richard Carapaz con 156 puntos Clasificación de Jóvenes (maillot blanco): El mexicano Isaac del Toro con 74h 06′ 08”

(maillot blanco): El mexicano Isaac del Toro con 74h 06′ 08” Clasificación de Puntos (maillot verde): El danés Mads Pedersen con 559 puntos

(maillot verde): El danés Mads Pedersen con 559 puntos Clasificación de Equipos : LIDL-TREK con 225h 12′ 29”

: LIDL-TREK con 225h 12′ 29” Premio a la Combatividad: Richard Carapaz de EF Education

Tadej Pogacar se coronó como campeón del Tour de Francia 2026 por quinta ocasión: 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026.

Richard reconoció que fue un Tour extraordinario

Carapaz expresó su conformidad tras cruzar la meta en la etapa 21; se mostró muy feliz y agradecido. “Para mí fue un tour impresionante; vine con las metas muy claras y lo pude lograr. Estoy muy contento y muy feliz de terminar este tour y llevar este maillot a la casa. Es lo mas bonito“, afirmó el ciclista ecuatoriano.

El campeón de montaña reconoció la importancia del equilibrio físico y mental. Carapaz señaló la importancia de “unir cuerpo y la mente”. “Acá cuando corro, yo soy un alma libre. Me encanta la bicicleta. Arriba de ella demuestro la persona que soy”, manifestó.

‘Quiero regalarle más alegrías al Ecuador’

Carapaz también habló de su futuro. “Vamos a descansar unos días y de ahí veremos qué hacemos”, dijo.

“Quiero quedarme unos años en el ciclismo y regalarle más alegrías al Ecuador”, concluyó.

El Rey de la montaña: su segundo título en el Tour de Francia

Carapaz conquistó el maillot de lunares como Rey de la Montaña del Tour de Francia 2026, acumulando 156 puntos en la clasificación. Este es su segundo título de montaña en el Tour; la primera ocasión fue en 2024.

Este reconocimiento confirma a Carapaz como uno de los mejores escaladores del pelotón mundial actual.

La histórica victoria en Alpe d’Huez, la etapa reina

La etapa 20, disputada en Alpe d‘Huez este sábado 25 de julio, fue definitiva. Con su victoria en esa jornada, Carapaz sumó 65 puntos de 70, demostrando su dominio de la montaña. Esta etapa, considerada la más exigente de toda la carrera, tuvo un recorrido de 170,9 kilómetros con 5 600 metros de desnivel acumulado.

Supercombativo del Tour, un reconocimiento a su trabajo

Carapaz fue elegido ciclista supercombativo del Tour de Francia 2026, un premio que reconoce su actitud ofensiva durante las tres semanas de competencia. Esta es la segunda vez que recibe este galardón; también lo conquistó en 2024. A lo largo del Tour, Carapaz atacó constantemente en los puertos y buscó protagonismo en cada etapa de montaña.

Victoria en la etapa 18 en Les Trois Vallées

Además, Carapaz ganó la etapa 18 del Tour de Francia 2026, disputada tres días antes de conquistar Alpe d‘Huez. Con esta segunda victoria, llegó a tres triunfos totales en el Tour. Ambas victorias demostraron el nivel ofensivo constante de Carapaz durante las jornadas de montaña.

Fuera de las calles de Francia, Richard Carapaz mostró su capacidad para reponerse a la muerte de su madre: Ana Luisa Montenegro; falleció en enero de este año.

Un récord histórico para Latinoamérica

Con sus dos victorias en el Tour 2026, Richard Carapaz llegó a 10 etapas ganadas en las grandes vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España). Esta cifra lo convierte en el ciclista latinoamericano con más victorias de etapa en la historia de estas tres competencias, superando a leyendas como Lucho Herrera y Nairo Quintana.

Giro de Italia: cuatro etapas (2019 y 2025)

cuatro etapas (2019 y 2025) Vuelta a España: tres etapas (2022)

tres etapas (2022) Tour de Francia: tres etapas (2024 y 2026)

Un orgullo para el Ecuador

Richard Carapaz engrandeció su legado en el ciclismo ecuatoriano y mundial tras el Tour de Francia 2026. Con 33 años, el carchense registra un palmarés extraordinario.

Richard Carapaz ganó el Giro de Italia en 2019, un hecho histórico en el ciclismo lationamericano. En el Tour de Francia, su mejor posición fue el tercer lugar en la clasificación general en 2021, y en la edición 2026 finalizó octavo.

Además de sus victorias de etapa en la Vuelta a España, el Giro y el Tour de Francia, Carapaz también conquistó la medalla de oro olímpica en la prueba de ruta en Tokio 2020.

❓ ¿Cuántas etapas ganó Richard Carapaz en el Tour de Francia 2026?

Richard Carapaz ganó dos etapas en el Tour de Francia 2026: la etapa 18 en Les Trois Vallées y la etapa 20 en Alpe d’Huez.

Ambas victorias fueron en jornadas de montaña, demostrando el nivel ofensivo constante de Carapaz durante las etapas alpinas. La etapa 20 fue considerada la más exigente del Tour con 5.600 metros de desnivel acumulado.

❓ ¿Cuántas veces Richard Carapaz ha sido Rey de la Montaña en el Tour de Francia

Richard Carapaz conquistó el maillot de lunares rojos como Rey de la Montaña en dos ocasiones: en 2024 y en 2026.

En 2026 acumuló 156 puntos en la clasificación de montaña. Este reconocimiento confirma a Carapaz como uno de los mejores escaladores del pelotón mundial actual.

❓ ¿Cuántas etapas ha ganado Richard Carapaz en las grandes vueltas?

Richard Carapaz ha ganado 10 etapas en las tres grandes vueltas: 4 en el Giro de Italia, 3 en la Vuelta a España y 3 en el Tour de Francia.

Con estas victorias, Carapaz se convirtió en el ciclista latinoamericano con más victorias de etapa en la historia de las grandes vueltas, superando a leyendas como Lucho Herrera y Nairo Quintana.

❓ ¿Cuál fue la mejor posición de Richard Carapaz en el Tour de Francia

La mejor posición de Richard Carapaz en el Tour de Francia fue el tercer lugar en la clasificación general en 2021. En la edición 2026, finalizó octavo.

A pesar de no haber ganado la general, Carapaz ha dejado su huella en el Tour con múltiples victorias de etapa y títulos de montaña, enfocándose en las jornadas alpinas.

❓ ¿Qué premios ganó Richard Carapaz en el Tour de Francia 2026?

Richard Carapaz ganó dos premios en el Tour 2026: Rey de la Montaña (maillot de lunares) y supercombativo de la competencia.

El título de supercombativo fue la segunda vez que lo recibía; también lo conquistó en 2024. Estos reconocimientos validan el trabajo extraordinario del ciclista ecuatoriano durante las tres semanas de competencia.