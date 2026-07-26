Richard Carapaz conquista el premio al Supercombativo del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz deja -otra vez- su huella en el Tour de Francia 2026.

El ciclista ecuatoriano fue elegido Supercombativo de la competencia, un reconocimiento que distingue al corredor más ofensivo y protagonista de la carrera.

La organización confirmó que el premio se definió mediante la combinación del voto del público y las calificaciones otorgadas por el jurado especializado.

La distinción llega apenas dos años después de haber recibido el mismo galardón en 2024, un logro que confirma la identidad competitiva del ecuatoriano.

A lo largo de las tres semanas del Tour, Richard Carapaz protagonizó múltiples ataques, escapadas y jornadas de intensa lucha en la montaña, manteniendo una actitud ofensiva que despertó el reconocimiento tanto de los aficionados como de los especialistas.

Un Tour marcado por la combatividad y la montaña

La participación del líder del EF Education-EasyPost estuvo marcada por su constante búsqueda de victorias de etapa y por su protagonismo en los recorridos más exigentes.

Su capacidad para atacar en los puertos más duros convirtió a Carapaz en uno de los corredores más visibles del Tour de Francia, incluso frente a los favoritos de la clasificación general.

El ecuatoriano también firmó una destacada actuación en la clasificación de la montaña, ratificando su condición de uno de los mejores escaladores del pelotón internacional.

Sus exhibiciones en las etapas de alta montaña fortalecieron su candidatura al premio al Supercombativo del Tour de Francia 2026, una distinción reservada para quienes imprimen espectáculo y agresividad deportiva durante toda la competencia.

Un reconocimiento que trasciende los resultados

Más allá de la posición final en la clasificación general, el premio reconoce el espíritu ofensivo, la valentía y la capacidad de transformar cada etapa en un espectáculo para el público.

En ese sentido, Richard Carapaz volvió a representar el ciclismo ecuatoriano con una propuesta basada en el ataque permanente y la ambición de buscar resultados hasta el último día de competencia.

Con este nuevo reconocimiento internacional, el ciclista carchense suma otro capítulo a una trayectoria que incluye el título del Giro de Italia, el oro olímpico en Tokio 2020 y destacadas actuaciones en las grandes vueltas.

El premio al Supercombativo del Tour de Francia 2026 reafirma su lugar entre los corredores más admirados del pelotón mundial y fortalece el legado del ciclismo ecuatoriano en las principales competencias internacionales.

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