Byron Guamá arrasó en la primera etapa y va por su quinta Vuelta al Ecuador

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La primera etapa de la Vuelta al Ecuador arrancó y Byron Guamá arrasó en el recorrido de 134,97 kilómetros. El ‘Patrón’ terminó como ganador de la etapa, se puso líder en la tabla general, en la clasificación de montaña y en la de metas volantes.

El inicio de la Vuelta al Ecuador y la supremacía de Byron Guamá

A las 09:00 de este lunes 7 de septiembre del 2026, 13 equipos partieron para disputar la Vuelta al Ecuador. Los pedalistas y la caravana partieron desde Machachi, Pichincha, hasta Baños de Agua Santa, Tungurahua.

El Best PC (continental y ecuatoriano) fue encabezado por Richard Huera, quien llegó como campeón defensor. Sin embargo, su compañero Byron Guamá, cuatro veces ganador del certamen, fue quien brilló en la etapa.

El pedalista de 41 años cronometró un tiempo de tres horas, 16 minutos y 40 segundos de recorrido. Con su actuación, también se convirtió en el primero y más rápido de las metas volantes, en las cuales ganó una de dos, pues la primera se la llevó Mauricio Calahorrano. Guamá también lideró la clasificación de montaña al encabezar el paso por el primer puerto, de segunda categoría; Calahorrano lideró en el siguiente, de tercera categoría.

Byron Guamá se prepara para ganar una nueva Vuelta al Ecuador

Después de su triunfo, Byron Guamá conversó con EL COMERCIO. El ciclista agradeció a sus compañeros por el trabajo realizado en la carrera de paso y se refirió a su victoria y a sus expectativas con respecto a hacerse con un nuevo título del certamen.

“Lo ideal sería eso (ganar la quinta Vuelta al Ecuador). Día a día iremos trabajando en ello. Creo que me he preparado muy bien, como lo hemos demostrado. Tenemos un gran equipo para pelear esta Vuelta”, manifestó.

En lo que refiere a la próxima etapa, que será un circuito de 129,68 kilómetros en Riobamba, Guamá sostuvo que esta será muy técnica y rápida. Además, señaló que su misión será controlarla y sostenerse en las siguientes para ganar la competencia.

El ‘Patrón’ ganó la Vuelta en las ediciones de 2004, 2008, 2010 y 2011. En este 2026 persigue el récord de Pedro Rodríguez, quien tiene cinco títulos en su haber.

Héctor Álvarez fue el mejor juvenil y Édison Calahorrano ganó el premio a la combatividad

Entre los ciclistas que también consiguieron distinciones durante la primera etapa de la Vuelta a Ecuador también se ubicaron Héctor Álvarez y Édison Calahorrano. El primero, también del Best PC fue el mejor de los ciclistas menores a 23 años (juvenil) y el segundo fue escogido como el más combativo.

Álvarez llegó tras haber sido el mejor sub-23 de la Vuelta a Colombia y quedó en el segundo puesto de la carrera de paso, con el mismo tiempo que Guamá. Calahorrano, del Fedeme, llegó en la decimoquinta posición, a un minuto y 32 segundos del líder.