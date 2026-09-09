Héctor Álvarez hizo historia en Colombia y apunta alto en la Vuelta al Ecuador

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Héctor Álvarez compite en la Vuelta al Ecuador y arribó al certamen tras haberse coronado como el mejor joven de la Vuelta a Colombia. Con 20 años, el ciclista tricolor es el mejor sub-23 tras dos etapas, acecha en la tabla absoluta y sueña con Europa.

Héctor Álvarez, el único ecuatoriano en ganar el premio al mejor joven en la Vuelta a Colombia

Héctor Álvarez llegó al torneo nacional después de uno de los resultados más importantes de su temporada. El ciclista ecuatoriano del Best PC se coronó campeón sub-23 de la Vuelta a Colombia, competencia que terminó anticipadamente debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del 10 de agosto.

Álvarez cerró la prueba con un tiempo acumulado de 21:40:19 horas y una ventaja de 3:45 sobre el guatemalteco Melvin Torres, segundo de la categoría. Además, terminó en el puesto 14 de la clasificación general y fue el mejor ecuatoriano de la competencia.

En Colombia compartió equipo con otros corredores que también disputan la Vuelta al Ecuador, como Kevin Navas, Richard Huera y Jymmi Montenegro. A su vez, se convirtió en el primer y único tricolor en conseguir tal logro en tierras cafeteras.

Héctor Álvarez y su participación en la Vuelta al Ecuador

El ciclista del Best PC ha sido uno de los principales protagonistas de la Vuelta al Ecuador 2026 durante sus primeras dos etapas. Comenzó la competencia con un segundo puesto en la jornada entre Machachi y Baños de Agua Santa, resultado que además le permitió colocarse como líder de la clasificación sub-23.

En la segunda etapa, disputada sobre un circuito de 129,68 kilómetros en Riobamba, Álvarez se mantuvo entre los hombres mejor ubicados de la carrera. Aunque el triunfo quedó en manos de su compañero Kevin Navas y Byron Guamá conservó el jersey amarillo, el joven pedalista sostuvo el segundo lugar de la clasificación general.

Tras dos jornadas, Álvarez se encuentra a ocho segundos de Guamá, mientras Jymmi Montenegro ocupa el tercer puesto a 10 segundos. Dentro de la clasificación sub-23, Álvarez es el mejor y le saca 57 segundos a su escolta Kevin Navas.

Héctor Álvarez sueña con llegar a Europa

Álvarez no empezó a interesarse en la bicicleta sino hasta la adolescencia. Oriundo de Salcedo, Cotopaxi, este dio sus primeros pasos en dos ruedas durante la pandemia de covid-19. Representó a su provincia hasta que pudo fichó por el Best PC, en 2023, a sus 17 años.

“Ha sido un proceso en el que he ido creciendo y mejorando y en este momento se ven los resultados (…) No siempre estuvo seguro de ser ciclista. Se presentan dudas. Hay caídas, momentos malos, pero el apoyo de la familia me han mantenido en pie”, señaló con respecto a su presente en una charla con EL COMERCIO.

En lo que refiere a su éxito en la Vuelta a Colombia, Álvarez destacó el haberse puesto el jersey de mejor sub-23 como un hecho histórico para el país. Aunque es segundo, por detrás de Guamá, este señaló que prioriza al equipo y todos trabajan para él, pues es su líder, e intentará ayudarle a ganar su quinta Vuelta al Ecuador.

El máximo sueño está en fichar por algún equipo en Europa. Antes, sin embargo, deberá finalizar su participación en el certamen, donde tiene el reto de mantener su momento hasta el 13 de septiembre.