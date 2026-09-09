La etapa 3 de la Vuelta al Ecuador será la de mayor altura de la competencia

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador 2026 continuará este miércoles 9 de septiembre con una tercera etapa de 135,36 kilómetros entre Urbina, en Chimborazo, y el Parque Nacional Cotopaxi. La jornada arrancará a las 09:00 desde la estación de tren homónima.

¿Cómo será el recorrido de la etapa 3 de la Vuelta al Ecuador?

Byron Guamá llegará nuevamente vestido de amarillo después de conservar el liderato en la segunda etapa. Su compañero Kevin Navas se llevó el triunfo en el circuito de Riobamba, mientras el ‘Patrón’ terminó tercero y mantuvo el primer lugar de la clasificación general.

A diferencia de lo ocurrido en Riobamba, donde la jornada se resolvió en sprint, el tercer día presenta un perfil en el que la montaña volverá a tener protagonismo. El final en las faldas del Cotopaxi será especialmente importante para los corredores que aspiran a pelear por el título.

La peculiaridad de la etapa estará desde la propia largada. Urbina se encuentra a aproximadamente 3 617 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto del recorrido del día, y desde allí los ciclistas iniciarán un largo descenso.

Durante los primeros 43 kilómetros, el pelotón bajará hasta aproximadamente 2 128 metros de altitud. En el trayecto atravesará sectores como Mocha, Quero y San Vicente antes de encontrarse con la primera subida puntuable.

Un primer premio de montaña estará ubicado en Emilio María Terán, después de un ascenso que comienza alrededor del kilómetro 46 y termina en el 56. Se establece como un puerto de tercera categoría y, poco después, en el kilómetro 59,65, estará ubicada la primera meta volante en San Miguelito.

La carrera continuará por Píllaro, San Andrés y Salcedo hasta llegar a Latacunga. Allí, en el kilómetro 99,77, los pedalistas disputarán la segunda y última meta volante de la jornada.

El Cotopaxi puede marcar diferencias en la clasificación general de la Vuelta al Ecuador

El terreno comenzará a mirar nuevamente hacia arriba durante el último tercio. Tras atravesar Latacunga, los corredores tomarán la E35, pasarán por Lasso y llegarán al ingreso del Parque Nacional Cotopaxi cuando resten menos de seis kilómetros.

La subida definitiva arrancará a 4,66 kilómetros de la meta y la etapa terminará en ascenso y altitud. La meta estará ubicada a aproximadamente a 3 316 metros sobre el nivel del mar.

Tras la segunda etapa, Guamá continúa primero, Héctor Álvarez está a ocho segundos y Jymmi Montenegro a 10. El primer puesto de metas volantes es de Alejandro Pita; el de los sub-23, de Héctor Álvarez; y el de montaña, también de Guamá.

A la Vuelta al Ecuador le restan cinco etapas

Después de las jornadas entre Machachi y Baños de Agua Santa y el circuito de Riobamba, la Vuelta al Ecuador 2026 todavía tendrá cinco etapas por disputar. Tras la nueva carrera de paso, entre Urbina y el Parque Nacional Cotopaxi, el pelotón continuará su ascenso hacia el norte del país.

La cuarta etapa unirá Sangolquí y El Cajas, con 148,99 kilómetros, mientras que la quinta llevará al pelotón desde Bolívar hasta Tulcán. Después llegará la ‘etapa reina’: 158,68 kilómetros entre Tulcán y la laguna de Cuicocha, en Cotacachi.

El cierre será el domingo 13 de septiembre con la séptima etapa, de 126,25 kilómetros entre Cotacachi y la Mitad del Mundo. Allí quedará definido el campeón después de siete días de competencia y un recorrido total de alrededor de 940 kilómetros por distintas provincias del país.