Kevin Navas, el campeón nacional que también gana en la Vuelta al Ecuador

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Corre para el Team Best PC y lleva la bandera ecuatoriana en medio de su jersey rojo, lo hace porque es el campeón nacional de ruta a sus 21 años, el cual ganó en 2026. Con ese título, Navas continúa su calendario en la Vuelta al Ecuador, donde debió sufrir para imponerse en la segunda etapa.

El triunfo de Kevin Navas en la segunda etapa de la Vuelta a Ecuador

La mañana del 8 de septiembre del 2026, Navas partió hacia un recorrido de 129,68 kilómetros en circuito de ocho vueltas en Riobamba. Pese a que no encabezó las clasificaciones de metas volantes ni las de montaña, se las arregló para hacerse con la victoria.

Contabilizó un tiempo de dos horas, 58 minutos y 11 segundos durante su trayecto. Con ello se impuso a Juan Carlos Córdova del Team Espectro y a Byron Guamá, compañero de su equipo y líder de la clasificación general y de montaña de la carrera.

Aquella victoria le sirvió a Navas para colocarse en el sexto lugar de la tabla general del torneo. Guamá le saca una ventaja de un minuto con cinco segundos, sin embargo, aún quedan cinco etapas por disputarse.

El campeón nacional de ruta se avoca al dolor para trascender en la Vuelta a Ecuador

El Campeonato Nacional de Ruta fue el primer premio de máxima élite para Navas, pero este aguarda que no sea el último. Con aquel recuerdo en firme, el imbabureño conversó con EL COMERCIO en torno a la etapa que vivió y al sacrificio para su triunfo.

El ciclista relató que, además de aquel título previo en su palmarés, espera seguir en ascenso y mantenerse en la senda de la victoria. Para ello, sin embargo, considera que el sacrificio no queda de lado y es una fase por la cual se debe atravesar para llegar a lo deseado.

“La primera etapa también fue dura y exigente. Poco a poco también nos está costando coger ese puntito de sufrimiento. Siempre cuesta, entrenar no es lo mismo que correr y siempre nos duele un poco más. Pero ya con los días se va a ir normalizando la tolerancia al dolor“, señalaría después de la victoria.

Navas también persigue la clasificación del mejor joven

La tabla general del certamen no es la única preocupación de Navas, quien inclusive está más próximo al liderato de otra clasificación. El imbabureño es segundo dentro de la tabla sub-23, de los mejores jóvenes del torneo.

En ella, este es superado por Héctor Álvarez, quien arriba tras también haber sido el mejor de la Vuelta a Colombia entre los ciclistas menores a 23 años. Navas es segundo dentro de tal escalafón en la Vuelta a Ecuador, a 57 segundos de Álvarez, con quien también comparte equipo.