Kevin Navas gana la etapa 2 y Byron Guamá sigue líder de la Vuelta al Ecuador 2026

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La segunda etapa de la Vuelta al Ecuador se llevó a cabo durante este martes 8 de septiembre del 2026 y estuvo protagonizada por dos ciclistas del Best PC. Byron Guamá se mantuvo como líder y Kevin Navas se impuso en Riobamba, en un circuito que recorrió 129,68 kilómetros repartidos en ocho vueltas.

¿Cómo fue la segunda etapa de la Vuelta a Ecuador 2026?

La carrera de paso se inició a las 9 de la mañana y desde el Parque 21 de abril. Para tal etapa, Byron Guamá llegó como líder de la tabla general, así como de las clasificaciones de metas volantes y de montaña. El mejor sub-23 durante el primer día había sido Héctor Álvarez.

Dentro de la carrera, la principal pugna estuvo dentro de las metas volantes. En la primera, Richard Huera, vigente campeón, fue quien pasó como líder. En los dos siguientes encabezó Alejandro Pita.

Los tres premios de montaña fueron para César Guavitá. Este, sin embargo, no logró bajar a Guamá de su máxima posición, pues eran de cuarta categoría.

El primero en cruzar la meta fue Kevin Navas, actual campeón nacional de ruta, con un tiempo de dos horas, 58 minutos y 11 segundos. Juan Carlos Córdova le siguió con el mismo tiempo, al igual que el ‘Patrón’, que finalizó en tercera posición. Estos tuvieron bonificaciones de 10, seis y cuatro segundos en la general.

Los cambios en la clasificación de la Vuelta a Ecuador 2026

Tras la segunda etapa de la Vuelta al Ecuador, la clasificación general queda con Guamá como líder tras acumular un tiempo de 6 horas,14 minutos y 37 segundos. Aunque también encabezó la clasificación de montaña, Guamá fue desplazado de las metas volantes.

Gracias a su actuación, Alejandro Pita consiguió hacerse con la distinción. Este llegó a 13 unidades y se encuentra empatado con Édison Calahorrano. El segundo obtuvo ocho puntos en la etapa y los agregó a otros cinco que ya contaba desde la primera; Pita hizo todos en la actual.

Pese a que Guamá tampoco ganó ningún puerto de montaña, continúa primero en tal clasificación debido a su actuación en el día previo. Allí logró sumar cinco unidades al encabezar un puerto de segunda categoría.

En la clasificación sub-23, Álvarez se mantiene en el máximo puesto, pero también acecha en la punta de la general. Este está a solo ocho segundos del primero.

Byron Guamá, puntero y por su quinta vuelta

Tras dominar en las dos primeras etapas de la Vuelta al Ecuador, Byron Guamá mantiene intacto su objetivo de hacerse con un campeonato más del certamen. Antes ya ganó en cuatro oportunidades, 2004, 2008, 2010 y 2012.

El carchense es el corredor más longevo del evento y puede igualar un récord si es que consigue terminar en la cima. De triunfar, igualará a Pedro Rodríguez, el máximo ganador con cinco títulos.