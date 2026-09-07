La etapa 2 de la Vuelta al Ecuador llevará un circuito a Riobamba

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador 2026 continuará este martes 8 de septiembre del 2026 con su segunda etapa, que se disputará íntegramente en Riobamba. Después del recorrido entre Machachi y Baños de Agua Santa, el pelotón afrontará un circuito urbano de 129,68 kilómetros.

¿Cómo será el circuito de la etapa 2 de la Vuelta al Ecuador?

La salida está prevista para las 09:00 desde el Parque 21 de Abril, mismo punto en el que estará ubicada la meta. La jornada contará con tres metas volantes y tres premios de montaña de cuarta categoría.

Para la etapa, Byron Guamá llega vestido de líder después de imponerse en la etapa inicial con un tiempo de 3:16:30 horas. El ciclista del Best PC también encabeza las clasificaciones de montaña y metas volantes, por lo que defenderá tres camisetas en la jornada.

Esta será la única etapa que cuente con un circuito definido, de principio a fin, y no traslade a los pedalistas de una localidad a otra. El recorrido pasará por calles y avenidas del centro y norte de Riobamba, con sectores en la vía a Guano, avenida La Prensa y avenida Daniel León Borja. También atravesará lugares como la Plaza de Toros, el Redondel de la Vasija y el Parque de la Madre.

Tres metas volantes y tres premios de montaña en Riobamba

La etapa también tendrá seis puntos puntuables distribuidos durante el circuito. Habrá tres metas volantes y otros tres premios de montaña de cuarta categoría. Estos no se moverán de sitio, pues están distribuidos en el trazado, pero se repiten por la naturaleza de este.

En la primera etapa del certamen solamente hubo dos puertos de montaña, uno de segunda y otro de tercera categoría. Guamá ganó la primera y Édison Calahorrano, la segunda.

Con respecto a las metas volantes, el recorrido también contó con dos puntos y, allí, Calahorrano y Guamá alternaron. Quien lideró fue el primer mencionado, sin embargo, el ‘Patrón’ se las arregló para imponerse en la segunda y alcanzar la punta de tal clasificación.

¿Cómo fue la primera etapa de la Vuelta al Ecuador?

La primera etapa de la Vuelta al Ecuador 2026 se disputó entre Machachi y Baños de Agua Santa, sobre un recorrido de 134,97 kilómetros. Los 13 equipos participantes partieron a las 09:00 con 74 deportistas al momento de la largada.

De los presentes, seis llegaron fuera del horario de control y otros seis abandonaron el certamen. Aunque Guamá fue la gran estrella de la primera etapa, el carchense no fue el único que despuntó.

En el podio lo acompañó Héctor Álvarez, quien quedó a cuatro segundos de Guamá y se ubicó como el mejor sub-23. Jymmi Montenegró quedó en el tercer puesto, a seis segundos. El tridente fue del Team Best PC.

El premio a la combatividad se lo llevó Calahorrano. El ciclista quedó a un minuto con 42 segundos del líder y en el puesto 14.

¿Qué calles estarán cerradas por la Vuelta al Ecuador en Riobamba?

La presencia de la carrera también tendrá efectos en la movilidad de Riobamba durante la mañana del 8 de septiembre. La Empresa Pública de Movilidad Rutas de la ciudad anunció cierres temporales que comenzarán a las 06:00 y se extenderán aproximadamente hasta las 12:30.

Las restricciones afectarán al circuito que comprende sectores de las calles Argentinos, España, 10 de Agosto, 5 de Junio, Veloz, Tarqui, Junín, Uruguay y Ayacucho, además de otras avenidas del centro y norte de la ciudad. Autoridades locales, además, dispusieron clases virtuales para las instituciones educativas ubicadas en el sector urbano.