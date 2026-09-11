¿Cómo será la etapa 5 de la Vuelta al Ecuador?

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador continuará este viernes 11 de septiembre de 2026 con su quinta etapa, que unirá Bolívar y Tulcán. Serán 99,93 kilómetros en una jornada corta pero cargada de ascensos, pues contará con tres puertos de montaña.

Los tres puertos de montaña en la etapa 5 de la Vuelta a Ecuador

La salida será a las 09:00 desde el Parque Central de Bolívar, a unos 2 604 metros sobre el nivel del mar, mientras la llegada estará ubicada frente a la Prefectura del Carchi, en el centro de Tulcán. El recorrido atravesará San Gabriel, Huaca y Julio Andrade antes de internarse en las zonas montañosas del norte de la provincia.

La primera parte de la carrera servirá también para la pelea por las metas volantes. La primera estará en San Gabriel, en el kilómetro 17,5, y la segunda llegará en Julio Andrade, en el 32. A partir de allí comenzará la parte verdaderamente exigente de la jornada.

El primer ascenso puntuable empezará en el kilómetro 36 y tendrá 4,89 kilómetros. La cima estará en El Troje. Será un premio de montaña de segunda categoría e, inmediatamente después, los corredores deberán afrontar alrededor de dos kilómetros de carretera destapada.

El siguiente puerto comenzará en el kilómetro 58,13, en el sector señalado por la organización como la “casa de Richard Carapaz”. Desde allí habrá una escalada hasta el premio de montaña de San Francisco del Troje, también de segunda categoría y ubicado a 3 259 metros de altura.

Guagua Negro será el último examen antes de Tulcán

Todavía quedará un tercer puerto. En el kilómetro 82,05 comenzará la subida hacia Guagua Negro. Este también será de segunda categoría.

Desde allí restarán habrá un descenso hacia Tulcán. Los ciclistas pasarán por el Obelisco antes de ingresar al centro de la ciudad y allí tendrán su llegada a la Prefectura del Carchi.

La configuración convierte a la quinta etapa en una jornada propicia para ataques: menos de 100 kilómetros, tres puertos de segunda categoría y poco terreno para recuperar entre los ascensos. En la etapa previa, Dauleth Huera fue el ganador.

¿Cómo están las posiciones de la Vuelta al Ecuador?

Byron Guamá del Best PC encabeza la clasificación de la Vuelta al Ecuador con 12 horas, 58 minutos y 37 segundos. Sin embargo, su compañero Héctor Álvarez lo escolta con tan solo 19 segundos de distancia.

Dentro de la clasificación de metas volantes, quien encabeza es Alejandro Pita; en la de montaña, César Guavitá lidera. El primer puesto de la categoría sub-23 también le corresponde a Álvarez.

En caso de que Guamá consiga terminar en el primer puesto de la tabla general hasta el domingo 13 de septiembre, donde la última etapa finalizará en la Mitad del Mundo, este sumará su quinta Vuelta a su palmarés. Con ello, el ciclista carchense igualaría el récord de Pedro Rodríguez, máximo ganador histórico del certamen.