Kevin Navas gana la etapa reina y Héctor Álvarez lidera la Vuelta al Ecuador

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

La etapa 6 de la Vuelta al Ecuador se corrió durante este sábado 12 de septiembre del 2026 entre Tulcán y la laguna de Cuicocha (Cotacachi) y dejó como ganador a Kevin Navas. Héctor Álvarez se mantuvo en la cima, después de haberse puesto líder en la ronda previa, y llegará en tal condición al último día.

¿Cómo fue la etapa 6 de la Vuelta al Ecuador?

En el sexto día del evento, la carrera de paso partió desde el parque central de Tulcán a las 09:00. 48 ciclistas de 12 de 13 equipos saltaron a la pista. Tras la etapa 5 la escuadra de la Liga de Nariño, de Colombia, se retiró.

Durante la nueva etapa, Kevin Navas consiguió imponerse tras cronometrar 3 horas, 59 minutos y 44 segundos. Le siguió César Guavita con solo seis segundos de distancia. Para que el tercer ciclista llegase al podio se debió esperar más de un minuto. Héctor Álvarez, líder de la carrera cerró el podio a 01:15 del líder.

Los ciclistas recorrieron 158,68 kilómetros de ruta y pasaron por dos metas volantes y cuatro puertos de montaña. Los tres primeros de tercera categoría y el último fijado como HC.

Héctor Álvarez encabeza en la Vuelta al Ecuador y apunta al título

A pesar de la ventaja sacada por Navas y Guavita, aquello no les alcanzó para bajar a Álvarez del máximo peldaño de la Vuelta. El ciclista de 20 años se mantiene como el mejor del certamen a nivel general y en la clasificación sub-23.

La promesa ecuatoriana cuenta con un tiempo general de 19 horas, 46 minutos y 55 segundos. A su vez, Byron Guamá, quien fue líder hasta la cuarta etapa de la Vuelta, ahora ocupa el tercer puesto de la contienda de dos ruedas; el segundo es Navas.

Dentro de la clasificación de metas volantes, Alejandro Pita se mantiene en la cima. La situación para César Guavita es la misma en lo que respecta a clasificación de montaña.

Kevin Navas consiguió su segunda etapa en la Vuelta al Ecuador

Con su triunfo, Kevin Navas se convirtió en el único ciclista de la presente Vuelta al Ecuador en haber repetido un triunfo en una etapa. El campeón nacional de ruta también consiguió imponerse en el segundo día de la competencia.

La primera etapa que ganó Navas fue en el circuito de 129, 68 kilómetros en Riobamba. Con su último triunfo, su equipo, el Best PC Team, logró acumular cuatro etapas. Además de las dos suyas, otras dos fueron ganadas por Guamá y Álvarez.

La última jornada de la Vuelta al Ecuador será durante el domingo 13 de septiembre del 2026. El trayecto será entre Cotacachi y la Mitad del Mundo y abarcará un trayecto de 126, 25 kilómetros.