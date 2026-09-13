La etapa 7 de la Vuelta al Ecuador define al campeón

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador llegará a su definición este domingo 13 de septiembre del 2026 con la séptima y última etapa. El pelotón partirá desde Cotacachi y finalizará en la Mitad del Mundo después de 126,25 kilómetros, en una jornada que contará con tres premios de montaña.

Tres premios de montaña en la última etapa

La salida está prevista para las 09:00 desde el Parque Central de Cotacachi. Desde allí, los corredores atravesarán sectores de Imbabura y Pichincha antes de llegar a San Antonio de Pichincha, donde estará ubicada la meta.

La carrera comenzará a endurecerse durante su paso por Otavalo. Allí se disputará la primera meta volante, antes de que el pelotón llegue al primer puerto puntuable. La subida hacia El Cajas tendrá 6,37 kilómetros y finalizará con un premio de montaña de tercera categoría.

El segundo ascenso aparecerá poco después. En el sector de la Virgen de Tocachi comenzará una subida de 2,83 kilómetros y el premio de montaña de segunda categoría. Después llegará un pronunciado descenso que conducirá al pelotón hacia Malchinguí.

Las otras dos metas volantes se disputarán en Jerusalén y Alchipichi. Desde allí, la ruta disminuirá la altura hasta alcanzar uno de los puntos más bajos de toda la etapa, cerca de Perucho.

Tanlahua será el último gran obstáculo de la Vuelta

El momento decisivo llegará a los 104,81 kilómetros, tras cruzar el río Guayllabamba. Allí comenzará el premio de montaña de primera categoría hacia Tanlahua, que tendrá 13,45 kilómetros de ascenso.

La cima estará ubicada en el kilómetro 118,26, por lo que después de coronarla quedarán menos de ocho kilómetros hasta la Mitad del Mundo. Será la última oportunidad para que los rivales de Álvarez intenten romper la carrera y modificar una clasificación general que llegará abierta.

La Vuelta concluirá frente a la Mitad del Mundo. Allí quedará definido el campeón de una carrera de siete etapas y que, después de recorrer el norte y el centro de la Sierra, reservará un puerto de primera categoría para su último examen.

La clasificación de la Vuelta al Ecuador hacia la etapa 7

Después de seis etapas, Héctor Álvarez se mantiene como líder de la Vuelta al Ecuador 2026 y llegará vestido de amarillo a la jornada definitiva. El ciclista de 20 años del Best PC acumula un tiempo de 19 horas, 46 minutos y 55 segundos y también encabeza la clasificación sub-23, después de resistir la etapa reina con llegada en la laguna de Cuicocha.

La sexta jornada produjo cambios detrás suyo. Kevin Navas, ganador de la etapa reina, escaló hasta el segundo puesto de la clasificación general, mientras que Byron Guamá quedó tercero. De esta manera, el Best PC llegará a la última etapa con sus tres corredores ocupando todas las posiciones provisionales del podio.

En las clasificaciones secundarias, César Guavita continúa como líder de los premios de montaña después de sumar puntos durante la exigente jornada hacia Cuicocha, mientras Alejandro Pita conserva el primer puesto de las metas volantes. Todo quedará definido este domingo 13 de septiembre en los 126,25 kilómetros entre Cotacachi y la Mitad del Mundo.