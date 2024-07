El deporte está de luto por la confirmación de la muerte de Andre Drege, joven ciclista noruego de 25 años del equipo Coop-Repsol. Ocurrió en el Tour de Austria, este 6 de julio del 2024.

Drege perdió la vida después de sufrir una caída durante el descenso de Grossglockner, en la etapa 4 en Austria.

La confirmación de su muerte enlutó la cuarta jornada del Tour de Austria, que fue ganada por el italiano Filippo Ganna, del Ineos Grenadiers.

“Con gran tristeza y pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de André Drege como consecuencia de las graves lesiones que se sufrió como consecuencia de la caída que protagonizó este sábado durante en el descenso del Grossglockner en la cuarta etapa de Tour de Austria”, expresaron los organizadores de la carrera de ciclismo.

Esta tragedia es un recordatorio de lo frágiles y expuestos que están los ciclistas a todo nivel, tanto los profesionales como quienes ocupan la bicicleta por recreación.

En esta temporada, André Drege alcanzó el triunfo de la clasificación general del Tour of Rhodes Powered en Grecia, consolidándose como una promesa en el deporte.

En el ámbito del ciclismo se conocía que el deportista tenía opciones de fichar para el Jayco AlUla, equipo que ahora mismo compite en el Tour de Francia.

Sus logros anteriores también incluyen una victoria en la Memorial Fred De Bruyne de Bélgica, en 2023, entre otros.

La pérdida de Andre Drege ha enlutado al mundo del ciclismo. Ocurrió durante la etapa 4 de la edición 73 del Tour de Austria, entre St. Johann Alpendorf y Kals con un recorrido de 151,7 km.

El deportista sufrió una caída en el descenso de Grossglockner.

André Drege nació el 4 de mayo de 1999. La pérdida del deportista deja un vacío inmenso en su familia, sus compañeros de equipo, los fanáticos y en la comunidad ciclista mundial.

“La UCI está devastada al enterarse de la muerte del ciclista profesional André Drege en el Tour de Austria”, publicó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en redes sociales.

“Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros de equipo”, se añade.

The UCI is devastated to learn of the death of professional cyclist André Drege at the Tour of Austria.



