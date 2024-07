El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ganó la etapa 17 del Tour de Francia, el miércoles 17 de julio del 2024.

El campeón olímpico ecuatoriano se lo jugó todo en la montaña, atacó con valentía y logró otra victoria histórica para el deporte ecuatoriano.

Este es su triunfo número 23 como profesional, con el que además logró el codiciado ‘trébol’ en las grandes vueltas.

Ahora, el ciclista carchense Richard Carapaz se suma a un selecto grupo de ciclistas que han ganado etapas en las tres grandes vueltas del ciclismo de ruta como son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. ¡Impresionante!

“Es lo máximo, la verdad. Lo veníamos intentando, desde que vinimos al Tour. Veníamos con la ilusión de ganar una etapa, la verdad ha sido un día muy duro”, dijo Richard Carapaz tras la victoria.

“Es una de las etapas que recordaré para siempre. Creo que aproveché muy bien mi momento. Una hermosa victoria”, explicó ‘Richie’.

“Al final, aquí en el Tour vienen siempre los mejores. Creo que el Tour es la mejor carrera, porque es el mejor nivel en el planeta”, expresó el campeón olímpico.

“Creo que la gente que nos sigue en Latinoamericana estará muy feliz”, añadió la ‘Locomotora del Carchi’.

Richard Carapaz sumó su victoria número 23. En las grandes vueltas ya tiene siete triunfos de etapa: Giro de Italia (3), Vuelta a España (3) y Tour de Francia (1).

La etapa 17 del Tour de Francia se realizó entre Saint-Paul-Trois-Châteaux y Superdévoluy, con 177,8 km de recorrido.

Richard Carapaz ganó esta jornada con un tiempo de 4:06:13 horas. Llegó en solitario, luego de superar en la montaña a Simon Yates, el otro contendiente de hoy por la victoria.

Yates, del Team Jayco AlUla, logró el segundo lugar a 37 segundos. El tercer puesto fue para Enric Mas, del Movistar Team, a 57 segundos.

🚂 First stage win for @RichardCarapazM , first stage win for Ecuador! 🇪🇨 🚂 Première victoire pour @RichardCarapazM , première victoire pour l’Equateur ! 🇪🇨 #TDF2024 pic.twitter.com/foLknSenLr

El esloveno Tadej Pogacar, del UAE Emirates, se mantiene líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 70:21:27 horas.

Jonas Vingegaard, del Team Visma | Lease a Bike, está segundo a 3:11 minutos.

Tercero está Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 5:09 minutos.

En la general, Carapaz mejoró hoy cuatro posiciones. Ahora, ‘Richie’ está en el puesto 17 a 51:41 minutos del líder.

El Tour de Francia 2024 comenzó con grandes expectativas para Carapaz, quien lidera el equipo EF Education-EasyPost.

Su esfuerzo rindió frutos y al final de la tercera etapa, Carapaz se vistió con el maillot amarillo, un hito significativo en su carrera y un momento de orgullo para Ecuador.

Luego, desde el final de la cuarta etapa, el líder ha sido Pogacar.

Más adelante, Richard Carapaz escribió otra histórica victoria al ganar en solitario la etapa 17 del Tour de Francia 2024.

El Tour de Francia finalizará el 21 de julio del 2024.

💥💥💥 RICHIE HAS DONE IT!!!



Our Ecuadorian condor takes flight and wins stage 17 with a determined solo attack. GRANDE RICHIE!#TdF2024 pic.twitter.com/ppy1IcyP1O