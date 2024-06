El Tour de Francia 2024, en su edición 111, comienza este 29 de junio y contará con un recorrido total de 3492 kilómetros. En carrera estará el campeón olímpico ecuatoriano Richard Carapaz.

La etapa 1 empezará en Florencia y finalizará en Rímini, tras 206 km de recorrido. Será una jornada intensa, con siete ascensiones por los Apeninos, que podría coronar a un escalador como el carchense.

Los ciclistas pasarán por carreteras de Italia, Vaticano, Mónaco y Francia, enfrentándose con cuatro finales en alto y unos 25 kilómetros sobre los 2 mil metros de altitud.

Además, los velocistas tendrán hasta ocho ocasiones para buscar la victoria y se correrán dos etapas de contrarreloj.

Richard Carapaz

Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, ya hizo historia en el Tour de Francia cuando logró el tercer lugar en la edición del 2021.

A pesar de un revés en 2023, cuando una caída en la primera etapa lo obligó a retirarse, el carchense está enfocado en conseguir otro gran desempeño este año.

‘Richie’ sabe lo que es el Tour de Francia. Lo corrió por primera vez en 2020, con Ineos, y logró ubicarse en el casillero 13. En 2021 peleó la general y al final se subió al podio, como tercero, junto con Pogacar (ganador) y Vingegaard (segundo).

Carapaz, tercero del Tour de 2021, ha declarado que su objetivo principal será luchar por la clasificación general.

El ecuatoriano reconoció que, más allá de su podio, no ha tenido suerte en el Tour, donde el año pasado se retiró en la segunda etapa. “Siempre he tenido algún problema, caídas, lesiones. Pero en 2021 tuve un gran resultado, subir al podio fue algo extraordinario para mí. Me gustaría también ganar una etapa, representa mucho para mí”, señaló Carapaz a EFE.

Ahora, para el 2024, Richard Carapaz asumirá otra vez un rol protagónico con el EF Education-EasyPost.

La experiencia y la determinación de la ‘Locomotora del Carchi’ serán cruciales en su búsqueda de la gloria en el Tour de Francia 2024, y sus seguidores estarán atentos a cada pedalada en esta emblemática competición.

Detalles de la edición 111 del Tour de Francia, en este 2024. Infografía: EFE

Los ciclistas del EF Education-EasyPost en Francia

Este será el equipo en el Tour de Francia 2024