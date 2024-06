Richard Carapaz recibirá un homenaje por su condición de campeón olímpico en ciclismo de ruta durante la etapa 1 del Tour de Francia, este sábado 29 de junio del 2024, en Florencia.

Esto ocurrirá, aunque no esté en la selección de Ecuador para defender ese título en los Juegos Olímpicos de París 2024, indicó a EFE el director de la prueba, Christian Prudhomme.

Carapaz se sumará a los ganadores de las cuatro clasificaciones del año pasado (general, montaña, regularidad y jóvenes), al campeón de Francia, al de Italia (país en el que empieza el Tour) y al campeón del mundo.

“Normalmente, no ponemos en primera línea al campeón olímpico, pero este año vamos a hacerlo, porque tras el Tour estarán los Juegos de París“, afirmó.

Richard Carapaz en el Tour de Francia

Prudhomme no quiso opinar sobre la exclusión de Carapaz de la selección ecuatoriana para los Juegos, en la que solo estará su compatriota Jhonatan Narváez.

“El director del Tour está contento de contar con el campeón olímpico en la salida del Tour. No puedo decir nada más. Es un auténtico respeto por los Juegos”, se limitó a decir.

Carapaz, por su parte, volvió a mostrarse muy crítico con la decisión de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

Richard Carapaz y los Juegos Olímpicos

“Me molestó mucho la forma en la que lo hicieron, me pareció una falta de respeto. Tenían tiempo de avisarlo, pero se sacaron un reglamento que no tiene ningún sentido. Y, encima, nunca dieron explicaciones”, afirmó el ciclista a EFE.

“Me parece algo muy patético y muy vergonzoso para nuestro país”, señaló Carapaz, que aseguró que la federación de su país está dirigida “por gente que no conoce el ciclismo y que no sabe que esto hay que prepararlo con mucha antelación”.

El campeón olímpico dijo que no ha hablado con Narváez. “Nos cambiamos algún mensaje, pero no he querido hablar con él, no teníamos mucha relación antes de todo esto”, aseguró.

Detalles de la edición 111 del Tour de Francia, en este 2024. Infografía: EFE

