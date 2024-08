Richard Carapaz enfrentó múltiples desafíos durante el ascenso final de la etapa 4 de la Vuelta a España, este 20 de agosto del 2024.

En la etapa 4, Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) se llevó la victoria en una desafiante jornada de montaña, mientras que Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, perdió 1:29 minutos con respecto al ganador.

La etapa, que se desarrolló entre Plasencia y el Pico Villuercas, cubrió 170,5 km e incluyó varios puertos de montaña, destacando por su dificultad.

¿Qué pasó con Richard Carapaz en la Vuelta a España?

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz explicó que el intenso calor y la falta de agua jugaron un papel crucial en su rendimiento.

“Ha sido un día de mucho calor, al final me ha afectado mucho. Ha sido un puerto muy explosivo, he intentado defenderme de la mejor manera”, comentó Carapaz tras la etapa.

El ciclista añadió que se encontró en una “zona de desesperación” debido a las condiciones extremas.

A pesar de la pérdida de tiempo, Carapaz mantiene una actitud positiva hacia el resto de la competición.

“Todavía tenemos etapas muy duras, creo que vamos a seguir mentalizados y todavía queda mucha Vuelta”, afirmó.

Tras la etapa 4, Roglic asumió el liderato general y vestirá el maillot rojo en la etapa 5 el 21 de agosto del 2024.

Carapaz, ahora en el puesto 26 de la general a 2:02 del líder, sigue en la contienda, mientras que la Vuelta a España continúa con varias etapas cruciales por delante.

“Me equivoqué y me acerqué de forma agresiva. Me costó la llegada, pero me defendí bien y aún hay mucha carrera”, añadió ‘Richie’.

Los ecuatorianos en la general de la Vuelta a España

Cumplidas cuatro etapas, el líder de la clasificación general es Primoz Roglic con 14:33:08 horas.

Almeida está segundo, a ocho segundos, y Enric Mas es tercero, a 32 segundos.

En la clasificación general, ‘Richie’ mejoró cinco posiciones y ahora está en el casillero 26 a 2:02 del líder Primoz Roglic.

Alexander Cepeda está en el puesto 47 de la general a 4:50 minutos.

Martín López se ubica en el casillero 70 a 9:11 minutos.

Jhonatan Narváez está en el puesto 89 a 11:36 minutos.