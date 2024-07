Richard Carapaz nunca olvidará lo que fue el Tour de Francia 2024, en el que dejó momentos memorables y, además, tuvo una infinidad de reconocimientos. El último, que le dieron este 21 de julio, en el último día de la competencia.

A través de las redes sociales se informó que el ecuatoriano, que compite con el EF Education – EasyPost fue designado como el ciclista súper-combativo del Tour de Francia 2024, en su edición número 111.

“Tras la suma de los votos del jurado y la voz del público, el ecuatoriano resulta elegido súper-combativo del Tour de Francia”, publicó la cuenta oficial de la competencia.

Carapaz es el segundo latinoamericano y primer ecuatoriano que recibe este reconocimiento, tras Hernán Buenahora, que lo obtuvo en 1995.

🇪🇨 @RichardCarapazM is the Super-combative of the #TDF2024!

👏 After the addition of the votes of the jury and the voice of the public, the Ecuadorian is elected Super-combative of the #TDF2024, with @century21fr!



🇪🇨 @RichardCarapazM est le Super-combatif du #TDF2024 !

👏 Après…