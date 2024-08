La ciclista ecuatoriana Esther Galarza (Pato Bike BMC Team) ganó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina y le quitó el liderato en la clasificación general a la colombiana Diana Peñuela (DNA Pro Cycling).

La tercera etapa en la que la ecuatoriana Esther Galarza cubrió una distancia de 108 kilómetros entre las localidades de Barranquilla y Minca, en un cierre emocionante con la colombiana Estefanía Herrera (Colombia Tierra de Atletas Femenino), que a punto estuvo de quitarle la victoria.

Más noticias:

En la clasificación general, Galarza es líder con un tiempo de 9:27:54. Le sigue Herrera a 4” de distancia. El podio se completa con Lilibeth Chacón, compañera de la ecuatoriana, que está a 22”.

La cuarta etapa está programada para el viernes 23 de agosto. Se correrá entre las localidades de la Ciénega y Bosconia con una distancia de 134 kilómetros.

La victoria de Galarza llegó con unas explosivas declaraciones que hizo ante los medios de comunicación colombianos, dejando en evidencia el poco apoyo que ha recibido, según sus palabras, de las autoridades de Ecuador.

Esther Galarza no se calló nada

Consultado sobre a quien le dedica el triunfo, Galarza fue tajante en mencionar que a “ella mismo”, porque en Ecuador las puertas han estado cerradas todo el tiempo para impulsar su carrera.

“En Ecuador (las autoridades) no apoyan. A uno lo hacen perder tiempo, dinero y luego quieren

recibir toda la gloria y todos los méritos. Así no son las cosas”, expresó la ciclista de 30 años de edad.

Respecto a su negativa a integrar las selecciones de Ecuador, mencionó que en una de las características del país es “hacer mal las cosas”, poniendo como ejemplo a Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, que no pudo defender su medalla en París 2024 por una decisión de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), por lo que ella perdió el interés.

Recalcó que los ciclistas ecuatorianos, hombres y mujeres que participan en el UCI WorldTour,

se debe a la formación que han hecho en Colombia, considera una de las potencias en este deporte.

“No tengo que agradecerle nada a Ecuador. Es por eso que me dedico esta victoria a mí misma, porque de las personas que he recibido apoyo las cuento con los dedos de una mano y me sobran”, dijo con la voz entrecortada.

Finalmente, apuntó contra las autoridades de la FEC y entidades públicas que nunca le han dado “ni una gota de agua” en el proceso de preparación para las competencias en las que representa al país.

"NO TENGO NADA QUE AGRADECERLE A ECUADOR, ES LA RAZÓN POR LO QUE ME DEDICO ESTE TRIUNFO A MI MISMA!" Esther Galarza tras el triunfo en la tercera etapa de la @VueltaFemenina 2024 🇨🇴🚴🏻‍♀️ pic.twitter.com/5PgBifNO1T — Paisadeportes (@paisadeportes) August 22, 2024

No te pierdas – El Confesionario con Iván Vallejo