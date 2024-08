La contundente victoria de Michael Morales sobre el experimentado Neil Magny el pasado sábado 24 de agosto, durante el evento UFC Vegas 96, sacudió el ranking de la categoría peso wélter.

Este triunfo no solo reafirma el talento del ecuatoriano en la división, sino que también lo posiciona como uno de los mejores peleadores dentro de la UFC, acercándolo cada vez más a la élite de su categoría.

Tras la victoria de Morales sobre Magny, la UFC confirmó en sus redes sociales que el ecuatoriano es una estrella en ascenso y que pronto estaría entre los mejores 15 peleadores de su categoría, el peso wélter.

Esto se materializó la mañana de este martes 27 de agosto, cuando la UFC actualizó sus respectivos rankings.

🔜 TOP 15



Rising star Michael Morales pushed his win streak to 5 with a TKO finish last night! #UFCVegas96 pic.twitter.com/Gje8gWDeIw