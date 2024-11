Eidy Macías es una de las deportistas ecuatorianas más prometedoras y con 25 años se perfila para llegar a la UFC, la organización más importante del mundo en las artes marciales mixtas (MMA).

‘The Talent’, como la conocen desde sus inicios en el deporte, se entrena en el UFC Performance Institute en México, cerca de cumplir el sueño de ser la primera mujer ecuatoriana en pelear en la UFC. Esto, a pesar del escaso apoyo que recibe de la empresa pública y privada.

Un talento que llegó a Quito

Eidy ‘The Talent’ Macías nació en Quevedo, en Los Ríos, pero a los pocos días de nacida su madre la llevó a Portoviejo (Manabí) donde pasó parte de su niñez.

Más adelante, todavía en la época escolar, se radicó en Quito, en la zona del Valle de los Chillos.

Eidy Macías comenzó su camino en las artes marciales como una forma de enfrentar el bullying y hasta el abuso sexual. La luchadora ha reconocido que las artes marciales fueron claves para superar esas experiencias.

A los 16 años, después de iniciar en el taekwondo en el colegio gracias a la guía de un profesor de Educación Física, decidió entrenar de manera más formal y, con el tiempo, se involucró en competiciones nacionales e internacionales.

Sin embargo, fue un sparring de MMA, en el que participó por casualidad, lo que cambiaría su vida.

“Yo iba con la mentalidad de que iba a pelear con mis piernas, pero al ver todo lo que se podía hacer, entendí que tenía que perfeccionar todas mis herramientas”, recordó Eidy, en una comunicación desde México, con EL COMERCIO.

Pérú, Brasil y el invicto en MMA

Con un récord invicto de cinco victorias en las MMA, Macías se ha convertido rápidamente en una de las luchadoras más destacadas del circuito sudamericano.

Su debut lo realizó en diciembre del 2020 con una victoria por decisión unánime ante la ecuatoriana Samantha Vaca, en la cartelera QFC 11 del Quito Fight Club.

Luego se enfrentó a guerreras de Perú y de Brasil en carteleras realizadas en Ecuador, Brasil y Perú.

Eidy Macías llegó a convertirse en campeona de la empresa Inka FC.

En la actualidad, la luchadora ecuatoriana se entrena en el centro de alto rendimiento de la UFC en México, donde superó pruebas físicas y técnicas de gran exigencia y ahora es una de las atletas de mayor proyección hacia la UFC.

Antes de llegar al UFC Performance Institute estuvo también en Brasil, donde se ejercitó seis meses en la afamada Academia Nueva Unión. “En Brasil aprendí demasiado. Nos tocó regresar a Ecuador y luego me llegó este llamado”, contó la luchadora.

Como parte del año de contrato con la UFC Performance Institute tiene que realizar cuatro peleas, pero estas aún no han sido pactadas.

Le ha costado encontrar rivales. “Estoy dentro de una academia de la UFC, más no estoy en la UFC como para que no acepten las peleas”.

Eidy Macías en recuperación

Eidy pelea en la categoría de 52 kg. y lleva cinco peleas invicta. A pesar de su éxito, su camino no ha sido fácil.

Una lesión de rodilla que requirió cirugía la mantiene en recuperación, pero la luchadora tricolor se mantiene motivada. Confía que en dos meses ya estará a punto por si se concreta un nuevo combate.

“Salí de la cirugía caminando y al día siguiente ya estaba entrenando”, asegura con determinación. Sus objetivos están fijos en buscar la oportunidad para debutar en la UFC.

“Creo que Eidy tiene las mejores características de las peleadoras locales. Buen kickboxer y buen jiu jitsu. Además, tiene un condicionamiento físico envidiable”, comenta el brasileño Fernando Soluco, experimentado entrenador de jiu jitsu radicado en Guayaquil.

“Sé que es una chica muy dedicada, muy humilde. Está esperando por una oportunidad para debutar en la UFC o para completar el programa de entrenamiento para jóvenes talentos de la UFC”, explica Soluco.

Motivación personal de Eidy Macías

Lo que más motiva a Eidy Macías es verse a sí misma progresando. Ella es su principal motivación.

Desde México reconoce que ha contado con muy poco apoyo. No recibe ayuda del Ministerio del Deporte y pocas empresas privadas se han sumado a su causa.



“He tocado muchas puertas, he intentado hacer eso del incentivo tributario, no lo he logrado llenar y acá en México no me pagan un mensual. Me dan hospedaje y comida de lunes a viernes, de ahí sábado y domingo me toca gastar a mí. Hay gente que cree que acá gano sueldo, pero no es así”, contó.



La luchadora ecuatoriana que busca legar a la UFC es también fanática de las motos y de sus dos perros Nina y Conan, que están en Ecuador.

Del país también extraña a su familia y de la comida un buen encebollado.

Aunque las puertas de la UFC aún no se abren por completo, ella sabe que el trabajo duro y su récord invicto le siguen acercando a su objetivo. “Mi mayor inspiración soy yo misma. Ver cómo he llegado hasta aquí, lo que he superado, me da la fuerza para seguir adelante”.