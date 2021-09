Esta es la agenda de partidos de la semana en Champions y Libertadores

Redacción Deportes

El cotejo entre Barcelona SC y Flamengo en Guayaquil, por la Copa Libertadores, es uno de los grandes atractivos para los aficionados al fútbol en una semana en la que también se disputarán atractivos cotejos de Champions League en Europa.

Los canarios recibirán al ‘Fla’ en el Estadio Banco Pichincha, por la semifinal de vuelta de la Libertadores, desde las 19:30 del 29 de septiembre del 2021.

La otra semifinal de la Libertadores la disputarán el 28 de septiembre del 2021 los clubes brasileños del Atlético Mineiro y Palmeiras. Ambos cotejos serán a las 19:30 y se transmiten por ESPN y Star+

En la Champions y la UEFA Europa League también se realizarán varios cotejos que atrapan la atención de los hinchas como el PSG vs. Manchester City, Milan vs. Atlético de Madrid, Juventus vs. Chelsea, entre otros.

A continuación el horario de los partidos en la Champions y Europa League

Martes 28 de septiembre del 2021

11:30 / Shakhtar Donetsk vs. Inter / (se transmite por Star+ / ESPN)

11:30 Ajax vs. Besiktas (Star+ / ESPN2)

13:40 PSG vs. Manchester City / (Star+ / ESPN)

13:40 Milan vs. Atlético de Madrid / ( Star+ / ESPN3)

13:40 Real Madrid vs. Sheriff Tiraspol (Star+ / ESPN2)

Miércoles 29 de septiembre del 2021

11:30 Atalanta vs. Young Boys / (Star+ / ESPN3)



11:30 Zenit vs. Malmo (Star+ / ESPN2)

13:40 Juventus vs. Chelsea (Star+ / ESPN)



13:40 Benfica vs. Barcelona ( Star+ / ESPN2)



13:40 Manchester United vs. Villarreal (Star+ / ESPN3)

Jueves 30 de septiembre del 2021



UEFA Europa League



11:30 Napoli vs. Spartak Moscow (Star+ / ESPN)

11:30 Royal Antwerp vs. Eintracht Frankfurt (Star+ / ESPN2)

11:30 Legia Varsovia vs. Leicester (Star+ / ESPN3)

13:40 Celtic vs. Bayer Leverkusen (Star+ / ESPN)

13:40 Olympique de Marseille vs. Galatasaray (Star+ / ESPN2)

13:40 Lazio vs. Lokomotiv (Star+ / ESPN3)