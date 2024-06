Tras la salida del reality de cocina MasterChef México, el pasado lunes la presentadora de TV de origen peruano Laura Bozzo decidió hablar con sus seguidores a través de las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su aspecto físico.

“Considero que fui honesta conmigo y me siento muy orgullosa de la decisión que tomé y creo que uno tiene que ser así. Sacaron lo peor de mí, mucha gente en MasterChef”, explicó Laura.

Laura Bozzo se unió a la lista de eliminados de ‘MasterChef Celebrity’. La conductora de televisión peruana decidió abandonar el concurso gastronómico por voluntad propia, a pesar de ser una de las competidoras más destacadas por su sazón y los platos peruanos que preparaba, los cuales le valieron elogios por parte de los jueces.

Laura Bozzo se fue con negatividad de MasterChef

La presentadora justificó sus actos en MasterChef: “Esa energía negativa hace que yo sea violenta y agresiva, así soy yo. Cuando vienes de un bullying de niña, aprendes a defenderte. Cuando sientes que te lo están haciendo, te vuelves muy agresiva”.

Por otra parte, dijo que para ella era muy difícil compartir la vida con una pareja, pues ella siempre estaba centrada en su trabajo en la televisión y su labor como abogada.

La entrevista

“Yo soy una persona que a las 3 de la mañana si tengo que ir a ver un caso, no tengo otra cosa que eso. Sí, he tenido parejas y las he querido muchísimo. En este momento mi amor se concentra en mi programa, es mi amante, mi esposo, mi programa en televisión es mi vida”.

Aunque en la entrevista Bozzo trató temas personales, muchos se sorprendieron por su apariencia física en los cometarios de la entrevista. Muchos lanzaron comentarios inapropiados: “¿Y cómo por qué se ve así de mal?”. “Primera vez sin filtro ni luces de TV”.

Laura Bozzo: Una vida de controversias y éxito mediático

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, nacida el 19 de agosto de 1951 en Lima, Perú, es una figura icónica de la televisión latinoamericana, conocida tanto por su éxito mediático como por sus numerosas controversias.

Su carrera abarca desde la abogacía y la política hasta convertirse en una de las conductoras de televisión más polémicas y vistas en América Latina.

Primeros años y carrera en Perú

Laura Bozzo se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera en el ámbito académico y político, pero pronto se trasladó al mundo de la televisión.

En 1994, debutó con el programa “Las mujeres tienen la palabra” en Perú, que rápidamente la catapultó a la fama. Sin embargo, fue su programa “Laura en América” (1998-2008) el que la consolidó como un fenómeno televisivo en todo el continente. Con su estilo confrontacional y su enfoque en los problemas sociales y personales de sus invitados, Bozzo se ganó tanto admiradores como críticos.

Controversias legales y mediáticas

La carrera de Bozzo no ha estado exenta de polémicas. En 2002, fue vinculada al escándalo de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, lo que la llevó a enfrentar cargos por recibir dinero del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú. Aunque fue arrestada y permaneció bajo arresto domiciliario durante varios años, finalmente fue absuelta de los cargos en 2005.

En 2011, Bozzo se trasladó a México, donde continuó su carrera televisiva con programas como “Laura” en Televisa. Su estilo sensacionalista y el tratamiento de los problemas personales de sus invitados le generaron numerosas críticas y acusaciones de manipulación y explotación de la miseria humana.

Vida personal y actualidad

Laura Bozzo ha sido también un personaje recurrente en la prensa rosa, con su vida personal constantemente bajo el escrutinio público. Ha estado casada en dos ocasiones y tiene dos hijas. Su relación más mediática fue con el cantante Cristian Zuárez, con quien mantuvo una relación durante más de una década.

En los últimos años, Bozzo ha seguido siendo una figura controversial. En 2021, enfrentó problemas legales en México por presunto fraude fiscal, lo que resultó en una orden de arresto en su contra. Sin embargo, logró sortear estas dificultades y continúa activa en los medios de comunicación.