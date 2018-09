El 58% de las tiendas políticas es cantonal

LEA TAMBIÉN

Con los 53 nuevos movimientos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio inscribió el lunes, Ecuador se convirtió en el país con la mayor cantidad de organizaciones políticas de Sudamérica.

Un total de 276 partidos y movimientos de ámbito nacional, provincial, cantonal y parroquial podrán participar en las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019.



Perú ocupa el segundo escalafón en términos de organizaciones habilitadas, con 256. Una característica similar de ambos países es que la mayoría de tiendas políticas tiene jurisdicción cantonal, en el caso ecuatoriano, y distrital, en lo que respecta a Perú. Por esa razón, la cantidad total de tiendas políticas es elevada en estos dos países.



De las 276 organizaciones políticas ecuatorianas con personería jurídica en el CNE, la mayor cantidad -162 (58%)- pertenece a movimientos cantonales (ver el gráfico).



Franklin Tituaña es el coordinador del movimiento cantonal Fuerza, Esperanza y Servicio (FES), de Latacunga, aprobado el pasado lunes. El dirigente señaló que decidieron formar la organización para alcanzar una autonomía en la toma de decisiones. Agregó que por lo general no se analizan las necesidades cantonales, y por eso hay una ebullición de movimientos. “Había la necesidad de refrescar el sistema tradicional”, explicó.



Para Gustavo Vega, presidente del CNE transitorio, esta “explosión” de movimientos locales responde a un anhe­lo de participación ciudadana, luego de 10 años en los que hubo “un movimiento monolítico”.



Vega justifica el número de movimientos aprobados e indicó que una democracia con pocos partidos no necesariamente es más saludable. Añadió que el Código de la Democracia permite establecer alianzas para los comicios.



La mayor cantidad de movimientos cantonales y parroquiales se concentra en Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. En estas provincias hay 95 movimientos locales, que es el 34% de estas organizaciones.



Para Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, tener una cantidad tan alta de organizaciones políticas no beneficia a la democracia, más bien -dice- ocasiona dispersión en el electorado.



Oleas considera que el esquema actual no permite tener una democracia madura, ya que se pueden registrar nuevas organizaciones hasta seis meses antes de las elecciones. “Hay que profesionalizar la política, para que los movimientos nuevos no busquen llegar al poder por intereses”.



Diana Atamaint, vicepresidenta del CNE transitorio, subraya que la ciudadanía busca formas de participar. La funcionaria considera que esto es una alerta para los partidos tradicionales. “Deben hacer un análisis interno para evaluar si están cumpliendo su rol. Vemos que tampoco se han impulsado nuevos liderazgos”.



Alfredo Serrano, director del Partido Social Cristiano (PSC), cree que organizar una contienda electoral con tantos movimientos no favorece a la democracia. “Esto se le puede ir de las manos al CNE”.



Uno de los problemas identificados es que, hasta el 21 de noviembre, el CNE debe hacer un seguimiento a las 276 organizaciones políticas, para verificar que realicen sus primarias y definan las candidaturas para las seccionales.



El analista Daniel Crespo sos­tuvo que otro problema será la cantidad de candidatos que podrían aparecer en las papeletas electorales. Crespo cree que la ciudadanía tendrá di­ficultades para identificar los cuadros y sus propuestas.

Ayer, la Comisión Anticorrupción presentó a los vocales del CNE una agenda de lucha contra la corrupción. Allí se instó a las 276 organizaciones políticas a aumentar esfuerzos para erradicar los actos dolosos, de cara a las próximas elecciones.