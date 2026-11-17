Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Una tripulación de pescadores ecuatorianos demanda a EE.UU. ante un tribunal federal del distrito occidental de Pensilvania, en Pittsburgh, tras el bombardeo con drones armados que incendió y hundió su embarcación pesquera, ‘La Negra Francisca Duarte II’, el 17 de marzo de 2026 frente a las islas Galápagos. La acción legal, presentada el lunes 16 de noviembre y anunciada este martes 17 de noviembre por sus abogados Jorge Chiriboga Dávalos y Dan Kovalik, reclama una indemnización, además de una orden judicial para detener los ataques letales contra embarcaciones en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Detalles de la demanda cuando pescadores ecuatorianos demandan a EE. UU.

De acuerdo con el documento judicial, el pesquero zarpó desde la ciudad portuaria de Manta el 2 de marzo de 2026 para realizar labores de pesca cerca de las islas Galápagos. Al emprender el retorno el 17 de marzo dentro de la zona económica exclusiva de Ecuador, personal de la Armada ecuatoriana interceptó y abordó la nave durante dos horas para una inspección, tras la cual no halló contrabando ni actividades ilícitas y autorizó que continuaran su ruta.

Horas después de esa revisión, dos drones cargados con explosivos despegaron desde una embarcación operada por Estados Unidos e impactaron contra el barco, envolviéndolo en llamas. Dos tripulantes, identificados como Jordy Alexander Flores Lucas y Leonel Alberto Pilay Barahona, sufrieron quemaduras graves, mientras que el resto de los marineros saltó al mar para abordar pequeñas lanchas de emergencia.

Según informó The New York Times, la acción legal patrocinada por Kovalik busca reparación económica de cinco millones de dólares por daños y perjuicios y el cese de las operaciones para los integrantes de la tripulación de Manta que perdieron su principal herramienta de sustento.

Denuncias de detención arbitraria y traslado a El Salvador

El relato presentado ante la corte estadounidense señala que, tras abandonar el barco en llamas, los sobrevivientes se aproximaron a un buque cercano tripulado por hombres armados que hablaban inglés, vestían uniformes militares con banderas estadounidenses e insignias de la Guardia Costera (U.S. Coast Guard).

Mientras Flores Lucas fue llevado bajo cubierta para recibir atención médica, el resto de los pescadores denunció haber sido atado con bridas, encapuchado y mantenido descalzo sobre la cubierta caliente durante cerca de 24 horas sin alimentos y con escasa agua.

Al día siguiente, los ecuatorianos fueron transferidos a un buque salvadoreño en el que navegaron durante siete días hasta arribar a un puerto de El Salvador. Allí, los heridos ingresaron a un hospital y los demás permanecieron retenidos en un centro de migrantes hasta finales de marzo sin cargos claros. “Hemos puesto la demanda porque el barco era lo único que teníamos. En Ecuador nadie nos ayuda. Nos hicieron todo ese daño y por misericordia de Dios estamos vivos”, declaró el capitán Hernán Flores.

No deje de leer: Relator de Naciones Unidas se refiere a ataques de Estados Unidos a embarcaciones de Ecuador

Contexto de los operativos marítimos y postura de Washington

El caso se enmarca en las operaciones militares impulsadas por la administración del presidente Donald Trump desde septiembre de 2025 bajo la denominada operación Lanza del Sur, que según los demandantes suma 71 incursiones solo en el Pacífico con al menos 235 fallecidos, bajo el argumento de combatir a organizaciones catalogadas como narcoterroristas.

Aunque Washington ha reconocido decenas de ataques en la región, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera han negado su participación en el hundimiento de ‘La Negra Francisca Duarte II’, uno de tres incidentes similares sin explicación ocurridos contra embarcaciones ecuatorianas a inicios de 2026.

Por su parte, los abogados de la tripulación aseguraron que cuentan con pruebas de que los drones eran de fabricación estadounidense y pidieron investigar una posible intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Asimismo, Kovalik enfatizó que los acuerdos de cooperación en defensa entre Quito y Washington —que permiten la presencia temporal de personal militar estadounidense en territorio ecuatoriano— no eximen de responsabilidad penal ni civil frente a lo que calificó como un intento de homicidio contra civiles.

Antecedentes de embarcaciones ecuatorianas interceptadas

La situación de los pescadores ecuatorianos se suma a otros cuestionamientos documentados por organizaciones internacionales. Entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2026, el Comando Sur reportó la interceptación y destrucción de al menos ocho barcos pesqueros ecuatorianos en el Pacífico, señalados de supuestamente abastecer combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, registros de Human Rights Watch (HRW) detallan que, de los 160 tripulantes interceptados en esas operaciones, 56 fueron liberados sin cargos por decisión judicial, 40 resultaron absueltos por falta de pruebas, 50 permanecen a la espera de juicio y 14 no fueron acusados formalmente.

Para sortear la inmunidad soberana que suele proteger a funcionarios estadounidenses, el equipo legal invocó la Ley de Demandas en Almirantazgo y la Ley de Buques Públicos, buscando establecer precedentes judiciales mientras pescadores ecuatorianos demandan a EE. UU. por violaciones al derecho marítimo e internacional.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué los pescadores ecuatorianos demandan a EE. UU. en Pensilvania?

Los tripulantes del barco pesquero La Negra Francisca Duarte II presentaron una demanda por USD 5 millones tras sobrevivir a un ataque con drones armados que incendió y hundió su embarcación el 17 de marzo de 2026 frente a las islas Galápagos.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Detalles de la demanda cuando pescadores ecuatorianos demandan a EE. UU., la acción legal fue interpuesta ante un tribunal federal en Pittsburgh por los abogados Jorge Chiriboga Dávalos y Dan Kovalik, y solicita tanto una indemnización por pérdidas materiales y quemaduras graves como una orden judicial que detenga los ataques marítimos en el Pacífico y el Caribe.

❓ ¿Qué ocurrió con los pescadores ecuatorianos después del hundimiento de su barco?

Tras lanzarse al mar en botes de emergencia, los sobrevivientes fueron interceptados por personal armado con insignias de la Guardia Costera de Estados Unidos, retenidos en cubierta durante 24 horas y trasladados en un buque hacia El Salvador.

Según se detalla en Denuncias de detención arbitraria y traslado a El Salvador, dos tripulantes con quemaduras graves ingresaron a un hospital salvadoreño tras siete días de travesía, mientras que el resto de los marineros permaneció retenido en un centro de migrantes hasta finales de marzo sin que se formularan cargos claros en su contra.

❓ ¿Tenía vínculos con el narcotráfico la embarcación ecuatoriana atacada?

No, según la demanda y el informe de inspección de la Armada ecuatoriana, el barco fue revisado durante dos horas el mismo 17 de marzo sin hallarse contrabando ni actividades ilícitas.

Conforme consta en Detalles de la demanda cuando pescadores ecuatorianos demandan a EE. UU., los oficiales ecuatorianos autorizaron que la tripulación continuara su regreso hacia Manta horas antes del impacto de los drones, y el Gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que vinculen a la embarcación con redes de narcotráfico.

❓ ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Estados Unidos ante el ataque?

El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado su participación en el ataque contra La Negra Francisca Duarte II y sostienen no tener información sobre el incidente.

Como se indica en Contexto de los operativos marítimos y postura de Washington, aunque la administración de Donald Trump ha reconocido decenas de incursiones contra presuntas embarcaciones de narcotráfico dentro de la operación Lanza del Sur, este episodio forma parte de tres ataques no reconocidos oficialmente contra pesqueros ecuatorianos a inicios de 2026.

❓ ¿Qué leyes invocó la defensa para demandar al Gobierno estadounidense?

Los abogados invocaron dos normativas marítimas federales de Estados Unidos: la Ley de Demandas en Almirantazgo y la Ley de Buques Públicos.

Bajo la sección Antecedentes de embarcaciones ecuatorianas interceptadas, se explica que estas normas permiten demandar al Estado estadounidense por incidentes ocurridos en el mar y daños provocados por buques públicos, recurso utilizado para intentar superar la doctrina de inmunidad soberana que suele blindar a los funcionarios frente a litigios civiles.

Te recomendamos