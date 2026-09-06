Juez libera en Manta a 28 pescadores retenidos tras operativo de EE.UU.

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Un juez penal ordenó la libertad inmediata de 28 pescadores ecuatorianos el 5 de septiembre de 2026, después de revisar las circunstancias de su aprehensión. Los tripulantes llegaron a Manta luego de que militares estadounidenses interceptaran sus embarcaciones en aguas internacionales. La Fiscalía buscó iniciar un proceso por una supuesta participación en delincuencia organizada.

Juez declaró ilegal la aprehensión de los pescadores

La situación jurídica de los 28 marineros se resolvió durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

El análisis judicial se concentró en la forma en la que ocurrió la captura. El juez determinó que el procedimiento incumplió garantías constitucionales y requisitos legales. Esa conclusión derivó en la orden de libertad inmediata para todos los tripulantes.

Los pescadores llegaron previamente al puerto de Manta bajo custodia, en una unidad guardacostas de la Armada del Ecuador.

OM2 y Conquista 2 fueron interceptadas en aguas internacionales

Los 28 ecuatorianos integraban las tripulaciones de OM2 y Conquista 2. Militares de Estados Unidos abordaron las dos embarcaciones lejos de la costa ecuatoriana.

La primera intervención ocurrió a 83 millas náuticas de Manta. La segunda se registró a 244 millas náuticas.

El episodio no constituye el único caso registrado durante las últimas semanas. Fuerzas estadounidenses también interceptaron Los Tres Hermanos y Marcia Candelaria. De esta forma, cuatro embarcaciones pesqueras artesanales ecuatorianas afrontaron este tipo de operaciones en altamar.

¿Qué señalamientos existen contra las embarcaciones de Manta?

Informes atribuidos al Comando Sur de Estados Unidos relacionan a varias embarcaciones procedentes de Manta con redes dedicadas al narcotráfico transnacional.

Las investigaciones estadounidenses plantean que barcos pesqueros servirían para abastecer de combustible a lanchas rápidas vinculadas con el traslado de droga. Esos reportes también señalan supuestos nexos operativos con Los Choneros.

Esos señalamientos contrastan con la resolución adoptada sobre la aprehensión de los 28 pescadores. En Ecuador, el juez determinó que su captura no cumplió los requisitos legales y dispuso que recuperaran su libertad.

CIDH conoce denuncias por las intervenciones en altamar

Las operaciones contra los barcos ecuatorianos también llegaron al ámbito internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó conocimiento de denuncias por abusos e interceptaciones ocurridas en altamar.

Los tripulantes relacionados con las cuatro embarcaciones proceden de comunidades pesqueras de Manta y Jaramijó. Entre ellas constan San Mateo y Santa Marianita.

Con información de El Diario Manabí