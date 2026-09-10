Marines de Estados Unidos revelan fotos de barcos de Ecuador antes de ser bombardeados

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos difundió fotografías de los abordajes realizados a embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el océano Pacífico que posteriormente fueron bombardeadas y hundidas, bajo el argumento de que brindaban apoyo al narcotráfico.

Las fotos de los barcos de Ecuador publicadas por Marines de Estados Unidos

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales por el Cuerpo Sur de Marines y corresponden a operaciones realizadas en los últimos días. Una de ellas muestra el abordaje a la embarcación María Candelaria, ocurrido el sábado 5 de septiembre.

Otra serie de fotografías corresponde a la embarcación Conquista 2, interceptada el miércoles 2 de septiembre. En una de las imágenes se observa a los tripulantes reunidos en la cubierta con las manos levantadas, mientras una lancha con marines estadounidenses fuertemente armados se aproxima a la embarcación.

Detención de tripulantes

Las fotografías también muestran el momento en que los tripulantes son detenidos y trasladados a la lancha militar estadounidense, antes de que la embarcación fuera bombardeada y hundida.

La 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines también difundió fotografías de una operación realizada el 28 de agosto contra la embarcación Los Tres Hermanos. Este fue el primero de los ataques reportados por Estados Unidos durante las últimas dos semanas.

Hasta ahora, el Comando Sur de Estados Unidos había difundido principalmente videos en blanco y negro de los bombardeos. En esas grabaciones se observa el ataque desde un helicóptero, una vez que las embarcaciones habían sido desalojadas de sus tripulantes.

Marines and Sailors with LCF-24 conduct a maritime interdiction operation in the Pacific, Sept. 5. U.S. forces intercepted, boarded, searched and cleared a vessel of interest and transferred detainees before the vessel was destroyed.#MARFORSOUTH #LCF24 #JTFWesternHemisphere pic.twitter.com/a2dRs6jR3G — U.S. Marine Corps Forces, South (@MARFORSOUTH) September 10, 2026

Seis embarcaciones ecuatorianas atacadas

Al menos seis embarcaciones pesqueras ecuatorianas han sido destruidas en alta mar desde el 28 de agosto, como parte de las operaciones estadounidenses para apoyar la lucha que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene desde 2024 contra las organizaciones criminales.

Estados Unidos sostiene que los ataques se basan en información de inteligencia según la cual estas embarcaciones proporcionarían apoyo logístico y reabastecimiento de combustible a lanchas que salen de la costa ecuatoriana con cargamentos de cocaína con destino a Norteamérica.

El Gobierno estadounidense también ha relacionado a estas embarcaciones con Los Choneros, una de las principales organizaciones criminales que operan en Ecuador. Su máximo líder, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se encuentra detenido en Estados Unidos después de ser extraditado desde Ecuador.

Marco Rubio se pronunció sobre los ataques

Durante su visita a Quito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró el miércoles que las operaciones no tienen como objetivo matar a pescadores.

Rubio señaló que las acciones buscan combatir el narcotráfico marítimo de organizaciones criminales que, según la administración de Donald Trump, actúan como grupos terroristas.

Los tripulantes de las embarcaciones fueron entregados posteriormente a las autoridades ecuatorianas. En al menos dos de los seis casos reportados, la Justicia dispuso su libertad por falta de indicios.

En un tercer caso, los tripulantes también recuperaron su libertad, aunque bajo determinadas condiciones, luego de ser procesados por presunta asociación ilícita.