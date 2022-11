Nada cambia a dos meses del caso Bernal

El femicidio contra María Belén Bernal generó protestas. Sin embargo, la pesquisa del principal sospechoso no avanza. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Ana Belén Rosero. Redactora (I)

Dos meses han transcurrido desde el femicidio de la María Belén Bernal y el teniente Germán C., principal sospechoso del crimen, sigue prófugo.

Informes oficiales señalan que él salió del país el 14 de septiembre. La Policía tiene un registro de los lugares que recorrió para huir desde Ecuador a Colombia, a bordo de su motocicleta. Según las investigaciones, en esa fecha, el esposo de la víctima pasó por tres peajes. A las 03:01 fue visto en Tulcán y media hora más tarde llegó al Puente Internacional de Rumichaca.

Al cruzar a Colombia, pasó por Pasto, por el eje cafetero y luego, por un monitoreo de las cámaras de seguridad, se conoce que el teniente llegó hasta Medellín. Según Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, luego huyó a Panamá.

La Policía asegura que las búsquedas del esposo de Bernal continúan. El sospechoso también tiene una notificación roja de Interpol para que pueda ser localizado y capturado en 195 países.

Sin embargo, Otavalo reclama que han transcurrido dos meses de la muerte de su hija y que él aún no es capturado. La mujer indicó que solicitó a la Policía informes de seguimiento de las búsquedas del sospechoso, pero que hasta el momento no le han entregado. “Ya es hora que la Policía me dé respuestas; yo quiero saber la verdad y que se haga justicia”, añadió.

El hijo de Bernal también escribió un conmovedor mensaje en Twitter: “Te extraño tanta mamá. Han pasado 60 días y no encuentran al asesino que te alejó de mí”.

Según las investigaciones, el femicidio ocurrió la madrugada del 11 de septiembre del 2022. En esa fecha Bernal acudió a la Escuela Superior de Policía para visitar a Germán C. Ella ingresó a las instalaciones y esa es la última vez que fue vista con vida. Su cuerpo fue hallado en el cerro Casitagua, en el norte de Quito, 11 días después.

Germán C. tiene un proceso judicial en su contra por el presunto delito de femicidio. El 23 de septiembre, la Fiscalía le imputó ese ilícito luego de que la Policía encontrara el cuerpo de la víctima en el cerro Casitagua, cerca de la Escuela Superior de Policía.

Además del proceso penal, el oficial prófugo enfrenta una investigación disciplinaria en la Policía. La Dirección de Asuntos Internos abrió procesos administrativos contra 13 policías, de diferentes rangos, entre ellos Germán C. Ellos supuestamente habrían tenido algún grado de participación en el caso Bernal por acción u omisión. Mientras duran esos procesos disciplinarios, esos policías fueron suspendidos de sus cargos.

El informe con la resolución sobre los procesos disciplinarios en contra de esos 13 gendarmes se conocerá el lunes 14 de noviembre de 2022. La Policía entregará ese documento al Ministerio del Interior en esa fecha.

El proceso

Si Germán C. no es capturado hasta antes de que culmine la fase de preparatoria de juicio, el proceso judicial para él se suspenderá.

Según el artículo 563 del Código Integral Penal, “si la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que la persona procesada sea detenida o se presente físicamente de manera voluntaria”.

Visita nuestros portales: