En una entrevista reciente con el reconocido periodista Jon Lee Anderson para The New Yorker, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, discutió abiertamente la peligrosa situación que enfrenta debido a las amenazas de muerte de los narcotraficantes.

Daniel Noboa habló de los planes para construir cárceles de máxima seguridad en un esfuerzo por controlar la crisis de violencia y corrupción que ha devastado al país.

El Presidente comentó sobre la situación de las prisiones en Ecuador, que han sido controladas por líderes de bandas de narcotráfico, utilizando estos centros para organizar actividades criminales desde el interior.

Su propuesta de construir cárceles de máxima seguridad busca poner fin a esta dinámica. “Tengo que endurecer mi corazón, en nombre de 18 millones de ecuatorianos”, dijo Noboa.

El Primer Mandatario también relató incidentes específicos que destacaron la gravedad de la situación. Mencionó la fuga del líder de Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, y los recientes disturbios y situaciones de rehenes en las cárceles.

En respuesta, Noboa declaró un estado de emergencia y movilizó al ejército para tomar el control de las prisiones, clasificando a las bandas de narcotraficantes como ‘terroristas’ y objetivos militares.

Durante su visita a Manabí, una región fuertemente afectada por el narcotráfico, Noboa enfatizó la necesidad de emplear a los jóvenes y proporcionar seguridad, y resaltó su política de mano dura contra los narcotraficantes.

Noboa, quien ha recibido amenazas directas de los carteles, expresó su determinación de continuar la lucha, incluso contemplando la posibilidad de construir una cárcel en la Antártida para los criminales más peligrosos.

