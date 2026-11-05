Bucaram y los Estrada podrían enfrentar cadena perpetua por tráfico de cocaína

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Sanciones que alcanzan la reclusión de por vida y condenas mínimas obligatorias de hasta 30 años enfrentan cinco ciudadanos ecuatorianos acusados ante la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York. La imputación formalizada por autoridades judiciales y antinarcóticos de Estados Unidos describió cargos penales por una conspiración de más de 10 años orientada al tráfico de cocaína en gran escala, vinculando a exfuncionarios, empresarios y operadores logísticos que además habrían incurrido en delitos con armamento bélico.

Penas de hasta reclusión perpetua por presunto tráfico de cocaína y armas

La normativa federal estadounidense fija condenas estrictas para los tres cargos imputados.

El marco legal del Congreso de los Estados Unidos establece severas sanciones privativas de la libertad para cada conducta descrita en el acta acusatoria. Por el delito de conspiración para importar sustancias ilícitas se contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de cárcel y una máxima de reclusión perpetua.

A su vez, la acusación por posesión de ametralladoras impone una sanción mínima inexcusable de 30 años de prisión hasta la perpetuidad, mientras que la conspiración para poseer dicho armamento prevé también la prisión de por vida.

La sentencia definitiva la determinará un juez penal en caso de comprobarse la culpabilidad de los procesados en el tráfico de cocaína.

Al referirse a las implicaciones del caso, el Administrador de la DEA, Terrance Cole, enfatizó el alcance de las investigaciones: “La influencia política, los recursos financieros y las conexiones poderosas no ponen a nadie fuera del alcance de la justicia estadounidense. Aquellos que se aprovechan de empresas legítimas para enviar cocaína hacia nuestras comunidades deben saber que la DEA seguirá las pruebas, expondrá sus redes y trabajará con nuestros socios internacionales para llevarlos ante los tribunales. Ningún título, fortuna o vínculo familiar cambia ese compromiso”.

.@DEAHQ: "El Administrador de la DEA, Cole, responde a las detenciones de ciudadanos ecuatorianos vinculados a redes de tráfico de cocaína: la influencia política, los recursos financieros y las conexiones poderosas no ponen a nadie fuera del alcance de la justicia… https://t.co/M0bE0lyNh7 pic.twitter.com/cnMnuVwFIX — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) November 5, 2026

Identidad y trayectoria pública de los cinco ecuatorianos procesados

La acusación penal individualiza a exlegisladores, exautoridades cantonales y familiares de expresidentes.

Entre los procesados que encaran estas condenas figuran Jaime Estrada Medranda, de 41 años, exintegrante de la Asamblea Nacional en representación de Manabí, y su padre, Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, exalcalde de Manta, expresidente de la Autoridad Portuaria de Manta y actual candidato a la reelección para el mismo sillón municipal.

Ambos constan como propietarios y directivos de una importante firma de mariscos y de un club de fútbol profesional. El expediente incluye también a Jacobo Abdalá Bucaram-Pulley, de 48 años, hijo de un exmandatario del país señalado como presunto traficante de narcóticos y armas de fuego, así como a sus representantes Geovanny Fernández Menéndez, de 53 años, y William José Briones López, de 47 años.

Modalidades de camuflaje en cargamentos marítimos de atún y mariscos

El transporte comercial servía de cobertura para contaminar buques y lanchas rápidas.

La investigación fiscal sostiene que la organización criminal utilizó la infraestructura de los puertos marítimos de Manta y Guayaquil para movilizar cientos de toneladas de estupefacientes. Los cargamentos se ocultaban en contenedores de mercancías legales como atún, banano, madera y minerales, además del empleo de barcos pesqueros y lanchas tipo ‘go-fast’.

Según las alegaciones, Estrada Medranda y Estrada Bonilla ocultaban la droga en los embarques de su propia compañía de mariscos, abasteciéndose de sustancias provenientes de grupos paramilitares de Colombia mediante alianzas estratégicas con organizaciones delictivas locales como Los Choneros y Los Lobos para asegurar el tráfico de cocaína.

Negociaciones logísticas y decomisos en puertos ecuatorianos

Encuentros para coordinar envíos de dos toneladas y hallazgos en Guayaquil sustentan el proceso.

Los reportes judiciales evidencian que en o alrededor de 2026, los intermediarios Fernández Menéndez y Briones López fueron enviados a reunirse con Jacobo Bucaram-Pulley con el propósito de negociar la salida de un cargamento de dos toneladas de droga desde Ecuador hacia México, para su posterior envío a Estados Unidos.

Adicionalmente, el expediente documenta el antecedente del 27 de mayo de 2023 en el Puerto de Guayaquil, cuando la Policía Nacional del Ecuador incautó aproximadamente 1 444 kilogramos de alcaloide camuflados en un contenedor de la empresa de mariscos, elemento clave en las investigaciones sobre tráfico de cocaína.

Operativos de captura coordinados entre Ecuador y Panamá

Cinco personas fueron aprehendidas en acciones conjuntas internacionales.

Para someter a los imputados ante las cortes federales, se ejecutaron capturas simultáneas con la cooperación de agencias de seguridad y justicia de tres naciones. Jaime Estrada Medranda y Jaime Estrada Bonilla fueron detenidos mientras realizaban un viaje en tránsito por Panamá.

De manera complementaria, el 4 de noviembre se concretó en territorio ecuatoriano el arresto de Jacobo Bucaram-Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López. Todos los acusados mantienen el principio de presunción de inocencia mientras se desarrolla el juicio formal por tráfico de cocaína en Norteamérica.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sanciones contemplan las penas de hasta reclusión perpetua por presunto tráfico de cocaína y armas?

Penas mínimas obligatorias de 10 a 30 años de prisión y condenas máximas de cadena perpetua según el cargo formulado.

En el marco de las penas de hasta reclusión perpetua por presunto tráfico de cocaína y armas, el ordenamiento fijado por el Congreso estadounidense establece castigos severos. La conspiración para importar sustancias ilícitas conlleva entre 10 años y reclusión vitalicia, mientras que la tenencia de ametralladoras contempla desde 30 años hasta la perpetuidad. La individualización de las sanciones dependerá de la valoración que realice el juez federal de la causa bajo el principio de presunción de inocencia.

❓ ¿Quiénes constan en la identidad y trayectoria pública de los cinco ecuatorianos procesados?

Jaime Estrada Medranda, Jaime Estrada Bonilla, Jacobo Abdalá Bucaram-Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López.

En cuanto a la identidad y trayectoria pública de los cinco ecuatorianos procesados, el dictamen incluye al exlegislador Jaime Estrada Medranda y a su padre Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta y directivo empresarial. La causa también vincula a Jacobo Bucaram-Pulley, hijo de un exmandatario del país, señalado en el acta judicial por presunto tráfico de drogas y armas de fuego. Junto a ellos están acusados Fernández Menéndez y Briones López en calidad de emisarios logísticos del grupo.

❓ ¿Cómo se ejecutaban las modalidades de camuflaje en cargamentos marítimos de atún y mariscos?

Ocultaban la droga en contenedores de su compañía pesquera y usaban buques mercantes, barcos pesqueros y lanchas ‘go-fast’.

A través de las modalidades de camuflaje en cargamentos marítimos de atún y mariscos, la red utilizaba las rutas marítimas legales que operan desde Manta y Guayaquil. La sustancia provenía de grupos paramilitares colombianos y se movilizaba mediante alianzas delictivas con las bandas Los Choneros y Los Lobos. El producto ilícito era camuflado junto a cargamentos legales de banano, atún, madera y minerales para eludir las revisiones portuarias.

❓ ¿Qué pruebas sustentan las negociaciones logísticas y decomisos en puertos ecuatorianos?

Un decomiso de 1.444 kilos de droga en Guayaquil en mayo de 2023 y reuniones en 2026 para negociar dos toneladas hacia México y EE. UU.

Dentro de las negociaciones logísticas y decomisos en puertos ecuatorianos, la Policía Nacional interceptó cerca de tonelada y media de droga en un contenedor de mariscos en mayo de 2023. Asimismo, el expediente federal señala que emisarios de los Estrada se reunieron con Jacobo Bucaram-Pulley para coordinar el traslado de dos toneladas de estupefacientes. Estos eventos documentados forman el eje probatorio presentado por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

❓ ¿Cómo y dónde se ejecutaron los operativos de captura coordinados entre Ecuador y Panamá?

Los Estrada fueron aprehendidos en tránsito por Panamá el 2 de noviembre de 2026, y los tres restantes en Ecuador el 4 de noviembre de 2026.

En relación con los operativos de captura coordinados entre Ecuador y Panamá, las autoridades judiciales contaron con la colaboración de la DEA, cancillerías y policías locales. Las detenciones simultáneas neutralizaron a los cinco señalados para garantizar su comparecencia ante los tribunales norteamericanos. El Departamento de Justicia reconoció la cooperación interinstitucional de los gobiernos de ambos países durante el desarrollo del operativo.

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