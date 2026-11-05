John Reimberg da más detalles de la captura de Jacobo Bucaram y el envío a Estados Unidos

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró este jueves 5 de noviembre de 2026 que Estados Unidos investiga directamente a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997). El funcionario confirmó que la Policía ecuatoriana ejecutó el miércoles la notificación roja de Interpol que permitió detenerlo. El caso está relacionado con investigaciones por presunto narcotráfico.

Reimberg también anunció que Bucaram Pulley y otras cuatro personas, detenidas en Ecuador y Panamá, serán extraditadas a Estados Unidos en los próximos días. Según explicó, la Justicia estadounidense emitió las notificaciones rojas para localizar a los investigados, detenerlos y trasladarlos a ese país, donde deberán enfrentar sus respectivos procesos judiciales.

Cinco ecuatorianos son requeridos por la justicia de Estados Unidos

El operativo permitió detener a cinco ecuatorianos. Además de Jacobo Bucaram Pulley, las autoridades capturaron en Panamá al exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla, quien ejerció el cargo entre 2009 y 2014, y a su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta del correísmo.

Los otros dos detenidos son Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. La Policía los arrestó en Guayaquil.

De acuerdo con Reimberg, la justicia estadounidense requiere a los cinco ciudadanos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, el ministro aclaró que las investigaciones sobre la participación de los detenidos corresponden a las autoridades de Estados Unidos.

“Eso es una investigación de los Estados Unidos. Nosotros, como país, lo que hemos hecho es cumplir con las notificaciones rojas, hacer las detenciones que corresponden acá en el Ecuador y hacer el proceso para que puedan ser extraditados conforme manda la ley”, manifestó.

El funcionario señaló que las autoridades ecuatorianas se encargaron de ejecutar las detenciones en el territorio nacional y cumplir los procedimientos legales para concretar las extradiciones.

La operación contó con la coordinación de Ecuador y Panamá. También participaron la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) e Interpol.

Las detenciones de Jaime Estrada Bonilla y su hijo también tienen repercusiones en el escenario político de Manabí. El exalcalde de Manta busca nuevamente llegar a esa alcaldía en las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre. En cambio, las autoridades electorales rechazaron la inscripción de Jaime Estrada Medranda, quien intentó postularse a la Prefectura de Manabí, provincia a la que pertenece Manta.

Jacobo Bucaram también enfrenta una condena en Ecuador

La detención de Jacobo Bucaram Pulley ocurre casi dos meses después de que un tribunal ecuatoriano lo condenara a nueve años y cuatro meses de prisión junto a su padre, el expresidente Abdalá Bucaram. La sentencia corresponde a un caso de delincuencia organizada relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 durante la pandemia.

Los jueces aceptaron los argumentos de la Fiscalía, que señaló a ambos como colaboradores de una presunta estructura delictiva. Según la acusación, entre marzo y agosto de 2020 participaron en actividades que generaron beneficios económicos mediante la venta irregular de alrededor de 21 000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos.

La investigación se centró en las operaciones comerciales realizadas durante los primeros meses de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Después de conocer la sentencia, Abdalá Bucaram cuestionó la decisión judicial y calificó el fallo de “ridículo”. El expresidente sostuvo que las operaciones correspondieron a un “acuerdo entre privados” y argumentó que no tenían la obligación de presentar facturas.

Además, anunció que apelaría la decisión de primera instancia. La condena contra padre e hijo constituye otro antecedente judicial en el contexto de la detención de Jacobo Bucaram, quien ahora también enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por una investigación relacionada con presunto narcotráfico.

📍John Reimberg confirma traslado de Jacobo Bucaram a Estados Unidos El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que Jacobo Bucaram Pulley será trasladado a Estados Unidos tras su detención, como parte de una investigación relacionada con la DEA. Asimismo, informó que los ciudadanos Estrada, padre e hijo, detenidos en Panamá, también serían enviados a ese país para responder por esta misma investigación. — Politics Ec (@politicsecu) November 5, 2026

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