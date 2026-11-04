Jacobo Bucaram fue detenido en Guayaquil y será enviado a Estados Unidos

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Jacobo Bucaram fue detenido por la Policía Nacional en Guayaquil. El empresario, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol, figura entre las personas requeridas por la justicia de Estados Unidos. Otras dos personas vinculadas con el mismo caso también quedaron bajo custodia policial.

Según el Ministro del Interior, las autoridades prevén trasladar a los tres detenidos a Estados Unidos, conforme al proceso correspondiente. El anuncio destaca la participación de la Policía Nacional y del Bloque de Seguridad en esta intervención.

La detención de Bucaram ocurre en medio de los requerimientos judiciales que pesan sobre él fuera de Ecuador. La Notificación Roja de Interpol constituye un mecanismo de cooperación policial internacional para ubicar y solicitar la localización de personas buscadas por las autoridades de un país.

Policía detuvo a tres personas en Guayaquil

El procedimiento ocurrió en Guayaquil y permitió la detención de Jacobo Bucaram y otras dos personas relacionadas con el caso. La información oficial no detalla los nombres de los otros dos ciudadanos ni precisa las circunstancias en las que los agentes ejecutaron la intervención.

#ATENCIÓN



Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil. Serán enviados a ese país conforme al proceso… pic.twitter.com/VnT8ChaFcH — John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

La Notificación Roja de Interpol y el requerimiento internacional

Jacobo Bucaram consta con una Notificación Roja de Interpol y figura entre las personas que requiere la justicia estadounidense. Este mecanismo permite a las autoridades de los países miembros identificar y localizar a personas buscadas, con el propósito de facilitar los procedimientos judiciales correspondientes.

La alerta internacional no equivale por sí sola a una orden automática de extradición. Cada caso requiere el trámite legal que corresponda y la intervención de las autoridades competentes.

En el caso de Bucaram, el anuncio oficial señala que su traslado a Estados Unidos, junto con el de los otros dos detenidos, seguirá el procedimiento respectivo. Sin embargo, no precisa fechas ni detalles sobre las etapas legales pendientes.

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