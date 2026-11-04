Jacobo Bucaram Pulley y los cuatro casos que marcaron su historial judicial en Ecuador

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Dos investigaciones por insumos médicos llevaron a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, ante la justicia ecuatoriana. Una se centró en la venta de pruebas rápidas de Covid-19 durante la pandemia. La otra examinó convenios de pago en dos hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil.

Estos antecedentes cobran actualidad tras el anuncio del ministro del Interior, John Reimberg, este miércoles 4 de noviembre de 2026.

Reimberg informó que la Policía detuvo en Guayaquil a Jacobo Bucaram, William José Briones López y Geovanny Fernández Menéndez. Dijo que Bucaram tiene una notificación roja de Interpol y que la justicia de Estados Unidos lo requiere y que serán enviados a Estados Unidos.

Jacobo Bucaram y las pruebas Covid-19 que terminó con una condena en primera instancia

El 9 de septiembre de 2026, un tribunal de Pichincha condenó a Jacobo Bucaram Pulley y a su padre a nueve años y cuatro meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada. La causa examinó la comercialización irregular de 21.000 pruebas de diagnóstico de COVID-19, además de mascarillas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.

Según la Fiscalía, Bucaram Pulley compró las pruebas por 321 000 dólares en efectivo, sin que el pago pasara por el sistema financiero. La acusación también sostuvo que la estructura utilizó vehículos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para el traslado de los insumos a Guayaquil.

Los convenios de pago en hospitales del IESS dieron lugar a otro juicio

La Fiscalía vinculó a Jacobo Bucaram Pulley en 2020 a una investigación por presuntas irregularidades en convenios de pago para adquirir insumos médicos en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La causa empezó por presunta asociación ilícita y, en octubre de ese año, la Fiscalía reformuló los cargos por presunta delincuencia organizada.

Para septiembre de 2020, Bucaram Pulley acumulaba dos órdenes de prisión preventiva en causas distintas. Una correspondía al expediente de los hospitales del IESS y la otra, al de presunto tráfico de bienes patrimoniales. Ese mes, las autoridades colombianas lo detuvieron en Medellín y lo expulsaron hacia Ecuador tras constatar que se encontraba en situación migratoria irregular.

En mayo de 2021, un juez llamó a juicio a Bucaram Pulley junto con los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla y otros procesados. En noviembre de ese año, la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó un hábeas corpus y dejó sin efecto su arresto domiciliario. Bucaram Pulley pudo salir de su vivienda, aunque mantuvo el grillete electrónico y otras medidas cautelares.

El caso de las piezas arqueológicas terminó en sobreseimiento

En 2020, la Fiscalía investigó a Bucaram Pulley por supuesto tráfico de bienes patrimoniales tras el hallazgo de piezas arqueológicas en la casa de su padre.

En diciembre de 2020, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y un juez dictó el sobreseimiento. La investigación fiscal no encontró un vínculo directo entre Bucaram Pulley y las piezas. El anuncio de Reimberg no relacionó la notificación roja actual con ese expediente.

El operativo en vía a la Costa abrió una causa por el grillete

En mayo de 2024, la Policía detuvo a Bucaram Pulley durante un operativo en una finca de la vía a la Costa, en Guayaquil. La Fiscalía le formuló cargos por incumplimiento de una orden judicial porque no portaba el dispositivo electrónico de vigilancia que debía usar. El juez dispuso arresto domiciliario y prohibición de salida del país.

#ATENCIÓN Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil. Serán enviados a ese país conforme al proceso correspondiente. El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad, seguimos actuando con firmeza. Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

En ese mismo operativo, la Policía halló armas. La Fiscalía formuló cargos por supuesto tráfico de armas contra otros 33 detenidos. El cargo contra Bucaram Pulley se refirió al incumplimiento de la orden de portar el grillete.

Qué antecedentes tuvo Bucaram Pulley con Estados Unidos

En septiembre de 2020, autoridades colombianas detuvieron a Bucaram Pulley en Medellín y lo expulsaron hacia Ecuador, donde lo requería la justicia ecuatoriana. La Fiscalía informó entonces que agencias estadounidenses apoyaron el intercambio de información entre Ecuador y Colombia.

En marzo de 2022, el Departamento de Estado inhabilitó para ingresar a Estados Unidos al expresidente Abdalá Bucaram y a varios familiares, incluido Jacobo Bucaram Pulley.

Washington lo incluyó como familiar del exmandatario, a quien señaló por su participación en actos significativos de corrupción. Reimberg no vinculó esa restricción migratoria ni los procesos ecuatorianos con el requerimiento judicial que anunció este miércoles.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha precisado a qué caso corresponde la notificación roja de Interpol ni por qué delito la justicia de Estados Unidos requiere a Jacobo Bucaram. El ministro John Reimberg anunció que lo enviarán a ese país conforme al trámite correspondiente.

Te recomendamos